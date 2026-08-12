“No son excusas, es pésima gestión”: Chuby Leguizamón cruzó con dureza a Kreplak por la crisis del IOMA

La tensión en torno al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó un nuevo capítulo de fuerte confrontación política en la provincia de Buenos Aires. Luego de que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, asegurara públicamente que las críticas masivas hacia la obra social estatal responden a una "campaña política", la réplica de la oposición legislativa fue inmediata y contundente.

El senador provincial por la Octava Sección Electoral, Marcelo “Chuby” Leguizamón, salió al cruce del funcionario del gabinete de Axel Kicillof para desmentir de forma tajante que las protestas y dificultades de los beneficiarios tengan un trasfondo electoral o partidario.

Dice el ministro Kreplak que “lo que pasa con IOMA es una campaña política”.



No, Ministro. Lo que pasa con IOMA es una pésima gestión que hace años sufrimos los afiliados.



Campaña política no es esperar meses por un turno, que un profesional deje de atender por falta de pago,… https://t.co/ZPqtuwyCLT — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) August 11, 2026

"Dice el ministro Kreplak que 'lo que pasa con IOMA es una campaña política'. No, Ministro. Lo que pasa con IOMA es una pésima gestión que hace años sufrimos los afiliados", sentenció con dureza el legislador, visibilizando el malestar de una masa de aportantes que supera las dos millones de personas en todo el territorio bonaerense.

"Los problemas de IOMA no se solucionan con relatos"

En su descargo, el parlamentario oriundo de La Plata enumeró una serie de problemáticas cotidianas que echan por tierra, según su visión, la hipótesis oficial del complot político o la supuesta intencionalidad de la oposición.

"Campaña política no es esperar meses por un turno, que un profesional deje de atender por falta de pago, tener que peregrinar para conseguir una prestación o terminar pagando de bolsillo un tratamiento mientras todos los meses te descuentan obligatoriamente el aporte", argumentó Leguizamón, apuntando al impacto directo que la crisis prestacional tiene sobre los bolsillos y la salud de las familias.

En la misma línea, el referente opositor volvió a poner sobre la mesa la exigencia de que el titular de la obra social concurra a brindar explicaciones al ámbito parlamentario: "Campaña política tampoco es reclamar que Homero Giles dé explicaciones en la Legislatura, y que el Gobierno provincial se haga cargo de una obra social que debería garantizar respuestas".

Finalmente, Leguizamón instó a las autoridades provinciales a deponer los discursos defensivos y enfocarse en las respuestas operativas de fondo. "Lo verdaderamente preocupante es que frente a cada reclamo la respuesta sea buscar culpables, denunciar operaciones o hablar de política. Los problemas de IOMA no se solucionan con relatos ni echándole la culpa a la oposición. Se solucionan gestionando. Sr. Ministro: los afiliados no necesitamos más excusas. Necesitamos que IOMA funcione bien de una vez", concluyó.