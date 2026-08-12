Ministro de Kicillof tachó de “mentira” a la medida de cobrar atención médica a extranjeros

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce de la medida impulsada por el Gobierno de Javier Milei en torno a arancelar la atención médica a extranjeros en hospitales nacionales y aclaró que el sistema no está colapsado por la atención a los no residentes, sino por la falta de recursos.

“La medida sobre cobrarle la medicina a los extranjeros es mentira”, introdujo en declaraciones a Radio 10 y consideró que la intención del Gobierno es “desviar la discusión”, pues “el sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”.

#Polémica 🏥🗣️ Ministro de Kicillof tachó de “mentira” la medida de cobrar atención médica a extranjeros



El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de arancelar la atención médica para extranjeros no residentes en hospitales… pic.twitter.com/HjZh05p1IC — ANDigital (@ANDigitalOK) August 12, 2026

“Están buscando distraer ante una clarísima crisis que tiene la sociedad, la seguridad social y el sistema sanitario de todo el país”, situación que fue buscada por el Gobierno “a partir de la motosierra”, acotó y reiteró que la administración mileísta pretende “esconder esa situación y hacer responsables a los extranjeros de esto”.

“La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”, acotó.

Dijo en este sentido que “hoy el 53 % de la cama de los hospitales públicos provinciales está ocupado por gente con obra social o prepaga” y antes de la asunción de La Libertad Avanza ese porcentaje “no superaba el 40 por ciento”.

Luego puso de relieve que el concepto de “no residentes” genera dudas y relató que, en la práctica, nunca se cobró a extranjeros por atención en las provincias o distritos que anunciaron medidas similares, salvo casos con aseguradoras de seguro de viaje, por ejemplo.

Precisó que en la provincia de Buenos Aires “el 0,4 % de las guardias y el 0,5 % de las internaciones” corresponde a extranjeros no residentes, cifras que en provincias limítrofes “nunca supera el 2 %”.

