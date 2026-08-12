“La motosierra solo benefició a un puñado”: La dura frase de Kicillof contra Milei en Monte

El escenario político de la provincia de Buenos Aires volvió a registrar altos niveles de confrontación discursiva. El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de inauguración formal de la nueva Casa de la Provincia en el municipio de Monte. Durante la jornada, compartida junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, José Castro, el mandatario defendió la inversión estatal y lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei.

"Para los que dicen que el Estado no sirve, estamos en Monte demostrando todo lo contrario: inauguramos obras esenciales de agua y cloacas, y sumamos una nueva Casa de la Provincia para fortalecer el federalismo y la integración del interior bonaerense", afirmó Kicillof, marcando una clara distancia metodológica con la administración central.

El fuerte cuestionamiento al ajuste nacional

El eje central del discurso del mandatario bonaerense giró en torno al freno total de las transferencias y los fondos destinados al desarrollo de las distintas regiones del país. Kicillof acusó de manera directa a la Casa Rosada de asfixiar las finanzas provinciales y desproteger el tejido productivo y laboral.

"Milei no solo paralizó toda la obra pública, sino que se quedó con los recursos que les corresponden a las provincias: la motosierra solo sirvió para beneficiar a un puñado de empresas concentradas", sostuvo el Gobernador. En ese mismo sentido, añadió: "Nos habla de libertad, pero solo promueve una ideología del egoísmo que se está llevando puesto al laburante, a los jubilados y a la industria nacional".

Servicios centralizados y una inversión millonaria en Monte

La flamante Casa de la Provincia demandó una inversión de $2.640 millones por parte del tesoro bonaerense. El edificio fue diseñado con el objetivo de optimizar y centralizar la atención al público en un solo espacio físico, evitando que los vecinos deban realizar traslados costosos para completar sus trámites cotidianos.

La nueva sede albergará delegaciones de organismos clave como ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, contará con oficinas de los ministerios de Trabajo, Justicia, Mujeres y la Dirección General de Cultura y Educación. Por su parte, la funcionaria Álvarez Rodríguez destacó que donde antes había un terreno baldío, hoy se consolidó una infraestructura que demuestra que "las cosas se pueden hacer de otra manera: con un Estado presente y eficiente".

Saneamiento y agua potable junto a Gabriel Katopodis

En el marco de la agenda de actividades en el distrito, Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, supervisaron la puesta en marcha de la nueva planta potabilizadora local. Esta obra civil garantizará el suministro de agua segura y libre de arsénico para más de 15 mil habitantes de la zona.

A su vez, los funcionarios visitaron la planta de tratamiento de desagües cloacales, la cual recibió tareas de puesta en valor y rehabilitación general para incrementar su capacidad operativa en el procesamiento de residuos. Entre ambos proyectos de saneamiento, la Provincia concretó un desembolso global de $14.088 millones.

El intendente local, José Castro, valoró positivamente el impacto de los trabajos por encima de las banderas partidarias: "Monte es un distrito con pocos recursos, por eso cada inauguración, cada obra y cada ayuda que recibimos del Gobierno bonaerense genera un enorme beneficio para nuestros vecinos y vecinas".