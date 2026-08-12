“Milei será el primer presidente en terminar su mandato sin inaugurar un kilómetro de ruta”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, advirtió que “ya van a ser tres años sin obra pública, sin la reparación de ninguna ruta” y afirmó que “Javier Milei va a ser el primer presidente de la historia del país que va a terminar su mandato sin inaugurar un solo kilómetro de ruta nueva”.

“El problema es que a todos nos cobran el Impuesto a los Combustibles, cuyos fondos están destinados a hacer obras, pero no se hacen y la plata no está”, fustigó el funcionario.

Así las cosas, consideró que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, “va a tener que explicar en Tribunales o en alguna interpelación en el Congreso qué hizo con la plata que era para salvar vidas y evitar tragedias”.

#Motosierra 🛣️⚠️ Katopodis: “Milei será el primer presidente que va a terminar su mandato sin inaugurar un kilómetro de ruta”



El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, volvió a cuestionar con dureza la política de obra pública del… pic.twitter.com/WGKqM3GxNR — ANDigital (@ANDigitalOK) August 12, 2026

Acto seguido, también cuestionó el posible incremento de los peajes como consecuencia de las nuevas concesiones. Al respecto, pidió estar “atentos a lo que va a pasar con la cantidad de cabinas de peajes y su valor”, por cuanto “la situación va a ser gravísima ya que se van a multiplicar por 2 o por 3 y se van a instalar cabinas cada 50 kilómetros”, debido a que “están organizando un gran negocio para amigos del poder”.

“Vamos a pagar dos veces el mismo arreglo: a través del Impuesto a los Combustibles y con los peajes”, lamentó el titular de la cartera de Infraestructura.

Luego recordó en declaraciones a medios radiales y televisivos que “el Impuesto a los Combustibles es el que más creció durante la gestión de Milei. Aumentó un 1350 %. Es una caja registradora, y es todo timba”.

“Esto no pasa solo con las rutas. Ocurre también con las obras que tendrían que estar ejecutándose para evitar inundaciones, en un contexto donde estamos anunciando El Niño para fin de año con situaciones complejas en términos de lluvias”, señaló.

En ese sentido, consignó que “están paradas todas las obras para evitar inundaciones y metieron en la timba unos $ 290 mil millones, que era el saldo a junio de 2026 de la recaudación de ese impuesto”.

🚧 El gasto en las rutas nacionales de esta gestión fue el más bajo desde 2002.



El gasto devengado en el primer semestre de este año por la DVN cayó un 17,9% en términos reales contra el mismo período de 2024 y un 42% contra el primer semestre de 2025. pic.twitter.com/eeRo68yJHG — Instituto Argentina Grande (@iargentinag) August 10, 2026

“Si el país tiene alguna posibilidad de subirse al tren del desarrollo es a partir de la infraestructura, pero el Gobierno está poniendo en riesgo lo poquito que está funcionando ¿Cómo van a llevar la arena a Vaca Muerta o sacar la producción del complejo agropecuario? Apagaron el motor de la industria y reventaron el consumo interno, pero si no tenés rutas, puertos, logística, estás comprometiendo aún a aquellos sectores que van a traer dólares y te van a permitir crecer”, sentenció Katopodis.

