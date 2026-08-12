Luis Caputo descartó problemas con el dólar, miró al 2027 y sentenció: “El kirchnerismo no vuelve”

En el marco del evento "Ciclo de Coyuntura" organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció este miércoles un extenso panorama sobre el rumbo financiero del país y la estrategia política del Gobierno. Ante un auditorio repleto de dirigentes y empresarios, el funcionario repasó las principales variables macroeconómicas y trazó un diagnóstico de cara a los próximos años.

Sintetizando la visión oficial sobre la marcha de la gestión, el ministro utilizó una frase tajante ante el círculo rojo cordobés: "No estamos bien, pero vamos bien". A lo largo de su exposición, dejó en claro que la administración nacional mantendrá la disciplina fiscal sin apelar a medidas populistas en períodos electorales.

El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en el Ciclo de Coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba: “En esta reconstrucción económica estamos poniendo las cuentas en orden y sentando las bases del cambio para que sea sostenido y de largo plazo”.



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Inversiones multimillonarias y paz cambiaria garantizada

Uno de los puntos más relevantes de la disertación estuvo centrado en las proyecciones de inversión privada. Luis Caputo adelantó que en los próximos días el Gobierno formalizará la incorporación de un nuevo proyecto a gran escala enmarcado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual representará un desembolso adicional de USD 50.000 millones.

En materia de divisas, el titular de la cartera económica transmitió absoluta tranquilidad al sector empresarial. El funcionario descartó de plano cualquier tipo de turbulencia cambiaria y aseguró que "no vamos a tener problemas con el dólar", sosteniendo que el flujo constante de divisas generado por sectores clave como Vaca Muerta, la minería y el agro otorga la espalda suficiente para consolidar la estabilidad financiera del Banco Central sin recurrir a los esquemas tradicionales de restricciones.

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El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que la cotización del dólar podría alcanzar los $ 1.800 en los próximos meses, aunque remarcó que ese escenario estaría… pic.twitter.com/8H8DqrPURe — ANDigital (@ANDigitalOK) July 24, 2026

Privatizaciones en carpeta y el fin de las trabas comerciales

Al abordar la agenda de reformas estructurales, el funcionario confirmó el avance del plan de concesiones al sector privado de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Asimismo, ratificó el esquema de licitación y privatización para la administración de la Hidrovía y el sistema de trenes de carga.

Por otro lado, Caputo analizó la desconfianza histórica de los ciudadanos respecto de los bancos debido a crisis pasadas. Explicó que mantener "dólares bajo el colchón" genera una pérdida paulatina de poder adquisitivo, por lo que el objetivo de la gestión es normalizar el crédito en moneda extranjera. Además, defendió el esquema de libre mercado actual, destacando que hoy cualquier importador o corporación gira dividendos al exterior y cancela deudas comerciales con normalidad desde su celular.

Contundente definición política de cara al 2027

#Elecciones2027 🗳📊 Caputo descartó problemas con el dólar, miró al 2027 y sentenció: “El kirchnerismo no vuelve”



El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el rumbo económico del Gobierno y aseguró que no existen riesgos cambiarios en el horizonte. En una… pic.twitter.com/I5GRVptqSr — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

En el tramo político de su intervención, Luis Caputo fue categórico respecto al futuro electoral del país y descartó de plano la implementación de un "plan platita" durante el año próximo para volcar recursos al consumo. "Lo que estamos haciendo hoy es reconstruir el país, porque si bien en estos últimos 25 años no estuvimos en ninguna guerra, desde el punto de vista económico e institucional Argentina ha sido arrasada", analizó.

Al proyectar el escenario institucional hacia 2027, el funcionario disparó con dureza contra la principal fuerza de oposición y sentenció: "El kirchnerismo no vuelve a gobernar nunca más. Creo que no hay nadie en la política que crea que el kirchnerismo pueda volver a gobernar, que Axel Kicillof pueda volver a gobernar".