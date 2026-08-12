“Le vamos a ganar a Milei”: La contundente frase de Kicillof en un acto del PJ bonaerense

En el marco de un proceso de reorganización de la principal fuerza de la oposición bonaerense, el presidente del PJ bonaerense y gobernador de la provincia, Axel Kicillof, encabezó un encuentro político clave en el municipio de San Miguel del Monte. La actividad reunió a titulares del partido y militantes de diversos distritos de la Quinta Sección Electoral, con el objetivo de potenciar la campaña de afiliación masiva que se despliega en todo el territorio provincial.

Durante la jornada, Kicillof remarcó la importancia estratégica de consolidar la estructura del peronismo de cara a los próximos desafíos institucionales. "Buscamos abrir los brazos para sumar a las nuevas generaciones y fortalecer al partido de cara a una elección en la que se juegan los próximos 100 años de la Argentina", afirmó el mandatario.

Estamos viviendo momentos muy complejos, todos los días se pierden puestos de trabajo y cierran industrias y comercios. El peronismo tiene que estar a la altura y no ser solo un instrumento electoral, sino también de participación para enfrentar este modelo de ajuste.



Eso… pic.twitter.com/Iega1FyvD6 — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 12, 2026

"Escuchar y organizar a nuestro pueblo"

El líder del peronismo provincial estuvo acompañado por el secretario general del espacio, Mariano Cascallares, y la titular del partido a nivel local, Marcela Basualdo, además de referentes de distritos vecinos como Pila, Mar Chiquita, General Paz, General Belgrano, Lezama y Las Flores. Durante la cumbre se repasó el funcionamiento de la nueva aplicación digital desarrollada para agilizar los trámites de incorporación partidaria.

En su discurso frente a la dirigencia regional, Kicillof fijó la hoja de ruta doctrinaria para la militancia. "El peronismo no puede ser solo un instrumento electoral, tiene que ser un espacio de participación, de formación política y de acompañamiento territorial para escuchar y organizar a nuestro pueblo", subrayó. Asimismo, envió un mensaje directo hacia la Casa Rosada: "Estoy convencido de que le vamos a ganar a Javier Milei, pero esa victoria no va a llegar sola: la tenemos que construir desde cada localidad y cada barrio con mucha convicción y fuerza militante".

#Elecciones2027 ✌️🏛️ Cascallares y Larroque recibieron a Santiago Cúneo en el PJ bonaerense y activaron la afiliación masiva



La interna del Partido Justicialista bonaerense sumó un nuevo capítulo. El dirigente político y periodista Santiago Cúneo formalizó su afiliación al PJ… pic.twitter.com/6zlBAJbq98 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

La CGT se suma al despliegue territorial en el Conurbano

En sintonía con la convocatoria de la conducción provincial, la rama gremial comenzó a mover sus estructuras en el Gran Buenos Aires. Dirigentes sindicales nucleados en la CGT Regional de la Zona Norte mantuvieron una reunión de trabajo en la sede central del partido junto a Mariano Cascallares para coordinar el aporte del movimiento obrero organizado.

Los sindicatos pertenecientes a la Primera Sección Electoral se comprometieron a aportar inicialmente más de 1.500 fichas nuevas a la campaña de afiliación. Del cónclave formaron parte referentes de peso regional como Diego Bonetto (Secretario General de la CGT Zona Norte), Hernán González (Sindicato de la Carne), Daniel Fernández (SETIA Textiles), junto a representantes de la comisión interna de ATILRA (Lecheros).

Además del despliegue logístico para los padrones, las autoridades partidarias y los representantes de los trabajadores analizaron la situación del sector productivo e industrial bonaerense. "Avanzamos en organizar la participación de la central obrera sumando organización y militancia a la construcción de un peronismo cada vez más fuerte y participativo en esta nueva etapa", concluyó Cascallares al cierre de las deliberaciones.