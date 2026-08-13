Algoritmos con alma: el legado de León XIV como brújula de la IA argentina

Por Fabián Ruocco (*)

En la vertiginosa carrera tecnológica actual, donde las potencias de Silicon Valley y los gigantes asiáticos compiten por el dominio de la infraestructura digital y la capacidad de procesamiento, surge una pregunta que a menudo queda sepultada bajo el peso de los miles de millones de dólares en inversión: ¿Para qué y para quién estamos desarrollando inteligencia artificial?

Mientras las corporaciones transnacionales aceleran su marcha, en Argentina emerge una propuesta que busca devolverle el “alma” a la tecnología, inspirándose en una fuente de pensamiento tan antigua como renovada: la ética humanista.

La segunda edición de los Premios INARIA – Innovación para la Humanidad no es un certamen tecnológico más. Su esencia se acuna directamente de la encíclica Magnífica Humanitas, el documento donde el Papa León XIV plantea la “custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”.

Este pensamiento nos advierte que, si bien la IA tiene un potencial asombroso para curar, educar y cuidar nuestro planeta, corre el riesgo de convertirse en un motor de desigualdad si se subordina exclusivamente a la lógica del lucro o a la concentración del poder.

Inspirarse en León XIV para premiar la innovación implica un cambio de paradigma radical: priorizar la dignidad humana por encima del rendimiento algorítmico. No se trata de celebrar la complejidad técnica per se o la cantidad de datos procesados, sino de reconocer aquel ingenio local que utiliza la tecnología para resolver problemas concretos de nuestra gente. En un escenario donde el acceso a modelos y servicios digitales depende cada vez más de decisiones tomadas en otros hemisferios, el desarrollo de soluciones adaptadas a nuestras necesidades locales se vuelve un acto de soberanía y responsabilidad social.

El certamen propone medir el progreso no por la velocidad de procesamiento, sino por la capacidad de mejorar la vida en categorías vitales como la salud, la educación, la sustentabilidad ambiental y la transparencia institucional. Es una invitación a científicos, emprendedores y organismos públicos para que asuman esa “responsabilidad compartida” de la que habla la encíclica, formando profesionales capaces de innovar sin perder de vista las consecuencias sociales de sus creaciones.

Argentina tiene hoy la oportunidad de liderar un modelo de adopción responsable de la IA. Al abrir esta convocatoria, se está sembrando la semilla de una tecnología ética y transparente. En definitiva, reconocer estos proyectos es confirmar que el verdadero éxito de una innovación no reside en cuán inteligente sea la máquina, sino en cuánto más humana logra hacer nuestra sociedad.

(*) Director ejecutivo y co-fundador de INARIA