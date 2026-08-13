Cumbre del PRO y La Libertad Avanza en la Rosada: “Blindar el cambio”

Luego de la conversación telefónica entre la presidente de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, y el titular del PRO, Mauricio Macri, este miércoles tuvo una importante reunión en la mismísima Casa Rosada, para empezar a acomodar a la derecha de cara a la contienda electoral del año venidero.

En concreto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó a una reunión de trabajo al presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al secretario general partidaria a nivel nacional, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y al responsable político del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem.

Los participantes destacaron que fue una “muy buena reunión” y un “gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”.

“Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”, coincidieron referentes de ambos espacios.

Y completaron: “Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días. También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina”.

Ordenamiento territorial rumbo a 2027

Más allá de la coyuntura legislativa, las conversaciones conducidas por Karina Milei y Macri miran hacia el armado político de mediano plazo. El objetivo central del espacio amarillo pasa por ordenar la convivencia electoral en distritos estratégicos, principalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Con la mirada puesta en el escenario 2027, los operadores de ambos espacios buscan evitar sobreposiciones de candidaturas que fragmenten el voto afín y pongan en riesgo las administraciones locales. La cumbre será el primer test real para medir la efectividad de este acuerdo y reconfigurar la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.