INDEC: la inflación volvió a subir en julio, fue del 2,1% y superó el piso esperado

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación del mes de julio se ubicó en el 2,1%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una leve aceleración en comparación con el mes anterior y volvió a ubicarse por encima del piso del 2%, consolidando la tendencia alcista de las mediciones del período.

Con este nuevo reporte oficial, la variación de precios acumuló un alza del 19,3% en lo que va del año. En tanto, la medición de la inflación interanual —es decir, la comparación respecto al mismo mes del año anterior— alcanzó el 33,8%.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

Vacaciones de invierno: los rubros que más crecieron

La división que registró la mayor variación mensual en todo el país fue Recreación y Cultura, con un incremento del 5,0%, traccionada principalmente por el receso invernal y la temporada de vacaciones. En una sintonía similar, el rubro de Restaurantes y Hoteles se posicionó por encima de la media general con un avance del 2,8%.

El resto de las categorías que empujaron el indicador general hacia arriba y superaron el promedio fueron:

Salud: 2,5%

Comunicación: 2,4%

Bienes y servicios varios: 2,2%

Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles: 2,2%

Por su parte, el rubro sensible de Alimentos y Bebidas no alcohólicas se posicionó justo en la media general, registrando una suba del 2,0%. En el extremo opuesto, el sector que evidenció la menor variación del mes fue Prendas de vestir y calzado.

El impacto de los precios según cada región

El informe del INDEC también detalló el comportamiento inflacionario en las distintas zonas del territorio nacional. El Gran Buenos Aires (GBA) se consolidó como la región con el mayor incremento mensual del país, anotando una suba del 2,3%.

Por el contrario, la región de Cuyo fue la que reportó el menor índice de incremento en sus precios al consumidor, cerrando el mes de julio con un 1,9%.