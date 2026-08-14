El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una flexibilización parcial en el régimen de préstamos en dólares, permitiendo que todas las empresas (personas jurídicas) puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera. La medida, que se instrumentará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), elimina la restricción histórica que obligaba a los bancos a prestar divisas únicamente a firmas exportadoras o con capacidad de generar dólares.

Durante su presentación, el jefe del Palacio de Hacienda destacó el fuerte crecimiento del mercado cambiario e invitó a los ahorristas a volcar sus divisas al circuito formal mediante el crédito privado. “La gente pierde plata si la tiene debajo del colchón. No le conviene a la gente y no le conviene al país, porque esos dólares, si van al sistema financiero, los bancos los pueden prestar ahora a empresas a una tasa competitiva”, remarcó Caputo.

#Flexibilización 💵🏦 “Chau colchón”: el plan de Caputo para que los bancos presten dólares a todas las empresas



El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una flexibilización del régimen de créditos bancarios en dólares que permitirá que todas las empresas, incluso aquellas… pic.twitter.com/0HrdllxkgS — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

Depósitos en récord histórico

El titular de Economía justificó la oportunidad de la medida basándose en el gran volumen de liquidez en moneda extranjera que ingresó a los bancos argentinos en el último tiempo. “El mercado de dólares está creciendo mucho. Desde que nosotros llegamos, los depósitos en dólares pasaron de USD 14.000 millones a USD 40.000 millones. Hoy estamos en récord de depósitos en dólares. Los préstamos pasaron de USD 3.700 millones a USD 24.700 millones”, detalló el funcionario.

Según explicó, este caudal de fondos que se genera a partir de la Ley de Inocencia Fiscal otorga el entorno ideal para que las entidades financieras ofrezcan líneas de financiamiento rentables, fundamentales para consolidar una dinámica de reactivación económica.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en el anuncio de la flexibilización parcial de préstamos en dólares a personas jurídicas, afirmó: “Esto apunta a que haya un mayor nivel de crédito. Principalmente en la industria de la construcción, la automotriz, etc. Hoy es el timing… pic.twitter.com/htf4Namzed — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 13, 2026

Impulso a la construcción y la industria automotriz

Al permitir el acceso a compañías que no son exportadoras directas, el Gobierno apunta a que el derrame del crédito financie proyectos de alta demanda de mano de obra. La industria de la construcción y el sector automotriz aparecen en la primera línea entre los principales beneficiarios de este esquema.

Para garantizar la estabilidad macroeconómica y mitigar el riesgo cambiario por el descalce de monedas, la normativa del Banco Central (BCRA) mantendrá pautas macroprudenciales estrictas:

Cupo de asignación: Los bancos solo podrán prestar divisas a firmas no exportadoras utilizando hasta un máximo del 15% de sus depósitos en dólares totales .

Exigencia de capitales: Las entidades financieras tendrán un requisito de capital mínimo del 125% para este tipo de operaciones.

Liquidación en el MULC: Las empresas que tomen estas líneas de financiamiento deberán liquidar los dólares obligatoriamente en el Mercado Único y Libre de Cambios, transformándolos a pesos para su aplicación directa en la economía local.

Por último, Luis Caputo enfatizó de manera tajante que esta flexibilización está dirigida únicamente a las corporaciones y no incluye a personas humanas, blindando los depósitos e impulsando exclusivamente el crédito para empresas que demuestren capacidad de generar empleo genuino e inversión real.