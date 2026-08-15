El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió este jueves 6 de agosto de 2026 las conclusiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). La encuesta relevó las opiniones de 45 participantes especializados, compuestos por 33 consultoras y centros de investigación tanto locales como internacionales, junto a 12 entidades financieras del país.

En materia cambiaria, la mediana de las proyecciones del tipo de cambio nominal se posicionó en $1.512 por dólar para el promedio del mes de agosto de 2026, lo que marca una leve corrección a la baja de $0,40 respecto a lo estimado en la encuesta del mes anterior.

Sin embargo, las miradas del sector financiero están puestas en el mediano plazo: el mercado prevé un dólar a $1.652 para diciembre de 2026. De cumplirse este pronóstico del conjunto de los analistas, la divisa registraría una variación interanual esperada del 14,1% en comparación con los valores registrados en diciembre de 2025. Por otra parte, para el Top 10 de las consultoras que demostraron mayor precisión en relevamientos anteriores, el valor promedio del dólar oficial hacia fin de año se situaría algo más abajo, estimando una cotización de $1.605 por dólar.

#Devaluación 💵📈 El vocero de Milei admitió que el dólar podría llegar a $ 1.800 en los próximos meses



El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que la cotización del dólar podría alcanzar los $ 1.800 en los próximos meses, aunque remarcó que ese escenario estaría… pic.twitter.com/8H8DqrPURe — ANDigital (@ANDigitalOK) July 24, 2026

Inflación bajo la lupa: estimaciones del IPC y la medición núcleo

En lo que respecta a la marcha de los precios, los analistas del REM calcularon una inflación mensual del 2,0% para julio, manteniendo el mismo indicador que se había proyectado en el informe previo. Por su parte, el Top 10 de los mejores pronosticadores ajustó a la baja sus cálculos en 0,1 puntos porcentuales, previendo un incremento del 1,9% para el séptimo mes del año.

El comportamiento del IPC Núcleo —índice que depura los elementos estacionales y los servicios públicos regulados— también exhibió una tendencia a la baja en las expectativas. El promedio general de los consultados ubicó la inflación núcleo de julio en 1,8% (-0,1 p.p. en la comparación mensual). Coincidiendo de manera exacta con esta estimación, el selecto grupo de los diez mejores analistas del mercado plasmó una expectativa de 1,8% mensual para esta variable, reflejando una merma de 0,2 puntos porcentuales con respecto al REM anterior.

El escenario del comercio exterior y el superávit esperado

El informe macroeconómico del Banco Central detalló de igual manera las estimaciones de los agentes financieros vinculadas al comercio exterior para todo el año 2026. Los participantes indicaron que las exportaciones (FOB)acumularán un total de USD 100.207 millones, reflejando una suba de USD 207 millones frente al cálculo del mes pasado.

En contrapartida, las proyecciones de las importaciones (CIF) se reacomodaron al alza y alcanzarían los USD 76.773 millones, es decir, USD 373 millones más de lo contemplado en la medición previa. Con este balance comercial de bienes, las consultoras estiman que la economía argentina finalizará el año con un superávit comercial anual de USD 23.434 millones, registrando un leve descenso de USD 166 millones en relación con el informe difundido el mes anterior.