Noches Capitales anunció una imperdible luna: La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati

Falta solo un mes para el comienzo de una nueva edición de Noches Capitales y los anuncios siguen sorprendiendo al público. A una agenda explosiva que asegura dejar una marca memorable en la historia de este gran encuentro, se suma ahora la presencia de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, en una fecha imperdible.

Presentando canciones que ya son bandera de nuestra música rioplatense junto a nuevos sonidos y esa fuerza arrasadora que nos conmueve cada vez que los vemos sobre el escenario, estos artistas llegarán al Hipódromo de La Plata el sábado 21 de noviembre.

La venta general de entradas comenzará el viernes 14 de agosto a las 12 horas, con todos los medios de pago y cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia a través de Livepass.

Noches Capitales 2026

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales prepara su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas que darán vida a un ciclo que ya es un clásico. La agenda ya es excepcional.

La primera fecha será de la mano de Las Pastillas del Abuelo el día 12 de septiembre. La banda que fusiona rock, reggae y esencia rioplatense, entregará toda su potencia en una noche inolvidable a cielo abierto y una fiesta pastillera absoluta.

Después de siete años, Diego Torres volverá a La Plata para reencontrarse con su público el 19 de septiembre en un show inolvidable bajo la luna y Babasonicos desplegará el 14 de noviembre los sonidos de su último material Cuerpos, Vol.1. con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa.

El sábado 5 de diciembre Serú Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia.

Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Serú Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

La sede

El Hipódromo, con su impronta histórica y su entorno abierto, es escenario de una comunión musical que reivindicó a la ciudad y su patrimonio como territorio vivo para la creación colectiva.

Ubicado sobre avenida 44 y calle 115, el icónico circo hípico vuelve a perfilarse como el escenario ideal para disfrutar de noches especiales, junto a grandes artistas, nuevos talentos y un público que comparte la experiencia entre amigos o en familia.

La propuesta se completa con comodidades de primer nivel: estacionamiento propio, una amplia y diversa oferta gastronómica con sello local, un sector VIP con vista preferencial y activaciones artísticas que acompañan cada jornada entre show y show.

En su última edición Noches Capitales vibró junto a diez artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.