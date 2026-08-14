Con Luis Caputo en la foto, la Rosada refuerza el vínculo con gobernadores aliados

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron en Catamarca con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, para avanzar en la puesta en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Además, se firmaron acuerdos para delegar en la provincia de Catamarca la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales.

De las actividades también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Esta foto se da tras un fuerte traspié parlamentario del Gobierno, al no poder avanzar con su proyecto de extranjerización de tierras y los cambios en la ley de manejo del fuego.

Un gusto recibir en nuestra provincia al ministro de Economía @LuisCaputoAR y al ministro del Interior @diegosantilli para compartir una gran jornada de trabajo.



El diálogo constante con el Gobierno Nacional y la suma de esfuerzos son la clave para dar respuestas concretas y… pic.twitter.com/pFCx7RYy5b — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) August 14, 2026

Con estos gobernadores aliados, la administración libertaria avanza con la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, “una obra clave para llevar agua potable y potenciar el desarrollo productivo de ambas provincias”.

Según informaron desde la Casa Rosada, “el proyecto había sido reclamado por los gobernadores y el Gobierno asumió el compromiso de avanzar: sostuvo el financiamiento internacional, llevó adelante la licitación y ahora comienza una nueva etapa para su ejecución”.

“La iniciativa permitirá ampliar el acceso al agua potable y generar nueva infraestructura para el desarrollo productivo de Catamarca y Santiago del Estero. La primera etapa contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y alrededor de 50 kilómetros de acueductos, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses y más de 35.000 beneficiarios”, detallaron.

Cabe consignar que la obra cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forma parte de una agenda que el Gobierno nacional busca profundizar para “avanzar con las obras de infraestructura que la Argentina necesita sin comprometer el equilibrio fiscal”.

UNA OBRA ESTRATÉGICA PARA EL OESTE SANTIAGUEÑO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 40.000 HABITANTES



Junto al gobernador de Catamarca, @RaulJalil_ok y a los ministros nacionales @diegosantilli y @LuisCaputoAR anunciamos la adjudicación del Acueducto Bi Provincial #Catamarca –… pic.twitter.com/NXQ5dE85SK — Elias Suárez (@EliasSuarezSDE) August 14, 2026

“Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, afirmó Santilli.

En igual tenor, el ministro coordinador manifestó que “nuestro compromiso es trabajar con las provincias y transformar proyectos en hechos concretos”.

“Este es el camino: ordenar, gestionar y generar las condiciones para que las obras de infraestructura que necesita la Argentina puedan financiarse con inversión privada o a través de créditos de los organismos multilaterales, a tasas competitivas y a largo plazo”, cerró el funcionario.

