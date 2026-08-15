Giro en la causa AFA por la mansión de Pilar: a quién beneficia la decisión de la Justicia

Un cambio de escenario judicial promete alterar radicalmente el destino de la causa que acorrala a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En un fallo dictado este viernes 14 de agosto, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió quitarle la causa por presunto lavado de dinero al fuero Penal Económico porteño y enviarla directamente al Juzgado Federal de Campana, conducido por el juez Adrián González Charvay.

La resolución, firmada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, reordena las piezas de un expediente sensible que investiga la adquisición y el mantenimiento de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, valuada en más de 17 millones de dólares y vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y al entorno del presidente Claudio "Chiqui" Tapia.

¿A quién beneficia el pase del expediente a Campana?

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El movimiento de la causa genera lecturas contrapuestas en los pasillos de los tribunales y revela el juego de estrategias de las partes:

El festejo de las defensas: La derivación del caso a la provincia de Buenos Aires era el objetivo prioritario del equipo de abogados de los imputados. Al salir del fuero Penal Económico de la Capital Federal —donde los fiscales impulsaban una línea dura sobre el blanqueo mediante cuevas financieras de la calle Corrientes—, los acusados logran radicar el trámite en una jurisdicción que consideran más favorable.

La alerta de la fiscalía y los denunciantes: Para la Coalición Cívica (promotora de la denuncia original) y los fiscales de la Capital, la resolución implica un retroceso. Señalan al juez González Charvay como un magistrado "cercano" o "amigable" a los intereses de la AFA, recordando que el fiscal general Mario Villar criticó abiertamente los intentos previos de dicho juzgado por absorber causas penales dirigidas contra las autoridades del fútbol argentino.

Un laberinto de 14 jueces y cero definiciones

Pese a que la investigación comenzó en diciembre de 2025, el expediente ha recorrido un intrincado "laberinto" procesal: ha pasado por 14 jueces distintos producto de disputas de competencia, inhibitorias y apelaciones. Hasta el momento, no existen resoluciones firmes ni procesamientos contra los principales señalados.

La causa acumula un arsenal de pruebas recabadas durante los allanamientos que complican la posición de la cúpula deportiva:

Inmueble de lujo a nombre de insolventes: La propiedad de Villa Rosa figura a nombre de un monotributista ( Luciano Pantano ) y una jubilada, sospechados de actuar como testaferros.

Gastos de la AFA para la propiedad: Se descubrió que el titular formal disponía de una tarjeta corporativa de la AFA con consumos por 50 millones de pesos mensuales con la que se abonaban los peajes de los vehículos del predio.

Flota de alta gama: Se secuestraron 54 autos de colección ( estimados en hasta 4 millones de dólares ), varios con tarjetas de autorización a nombre de familiares de Toviggino.

Documentación comprometedora: En la propia sede de la AFA se hallaron papeles de la sociedad fantasma Real Central SRL, desmontando la versión oficial de que no existían vínculos comerciales entre la entidad y los dueños de la mansión.

Con la radicación confirmada en el Juzgado Federal de Campana, la causa ingresa en una etapa determinante donde se definirá si las acusaciones por desvío de fondos y lavado de activos avanzan hacia un juicio oral o si la investigación queda definitivamente empantanada.