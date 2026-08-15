La industria a dos velocidades: el petróleo y el acero sostienen la capacidad instalada frente a la caída automotriz

La actividad industrial argentina atraviesa un escenario de marcadas distorsiones internas. Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 59,1% en junio de 2026, una cifra ligeramente superior al 58,9% anotado en el mismo mes del año anterior.

Detrás de este tímido avance interanual de dos décimas se esconde una industria que avanza a "dos velocidades": por un lado, los sectores vinculados a la energía, los insumos básicos y el procesamiento primario operaron cerca de sus techos productivos; por el otro, la industria manufacturera ligada al consumo duradero, la maquinaria y los bienes finales sufrió un duro retroceso.

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La industria utilizó 59,1% de su capacidad instalada durante junio de 2026https://t.co/bPerax4Dju pic.twitter.com/GhplWv39Rc — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 14, 2026

Los motores que traccionan: récord en petróleo, acero y agro

Cinco bloques sectoriales lograron posicionarse por encima del promedio general del 59,1%, liderando las incidencias positivas del período:

Refinación del petróleo (86,7%): Se consolidó como el sector de mayor nivel de actividad, superando el 83,2% de junio de 2025 gracias a un mayor volumen de procesamiento de petróleo crudo en las refinerías del país.

Industrias metálicas básicas (68,7%): Tuvo la mayor incidencia positiva en la comparación interanual al subir desde el 64,3% previo. Este salto estuvo impulsado por un incremento del 8,2% en la producción de acero crudo , según los registros de la Cámara Argentina del Acero.

Sustancias y productos químicos (67,0%): Mantuvo un ritmo de uso constante y elevado en sus plantas.

Papel y cartón (66,2%): Mantuvo un desempeño sólido por encima de la media industrial.

Productos alimenticios y bebidas (64,4%): Mostró un avance respecto al 62,7% registrado en junio del año pasado. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, este crecimiento responde al impulso en la molienda de oleaginosas, con alzas interanuales del 3,1% en aceite y subproductos de soja y del 15,6% en procesamiento de girasol.

El freno manufacturero: desplome automotriz y metalmecánico

En la vereda opuesta, siete sectores clave quedaron relegados por debajo de la media nacional, afectados por la caída del consumo interno y el menor nivel de inversión en bienes de capital:

Edición e impresión: 53,5%

Productos minerales no metálicos: 51,8%

Productos textiles: 46,6%

Productos del tabaco: 46,3%

Industria automotriz (45,5%): Registró una fuerte contracción frente al 52,0% alcanzado en junio de 2025, explicada por la menor cantidad de unidades fabricadas en las terminales del país.

Metalmecánica excepto automotores (41,5%): Retrocedió desde el 45,9% interanual. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), las mayores caídas se dieron en la fabricación de maquinaria agropecuaria (un 27,9% menos interanual) y de aparatos de uso doméstico (que cayeron un 22,9%) .

Productos de caucho y plástico (41,0%): Se ubicó en el escalón más bajo de utilización de toda la industria.

Las métricas del INDEC

El indicador de la utilización de la capacidad instalada mide la proporción efectivamente utilizada de la capacidad productiva del sector manufacturero sobre un panel representativo de entre 600 y 700 empresas.

Para la medición, el organismo oficial calcula la producción máxima que se podría obtener aplicando parámetros técnicos, como el máximo uso potencial de turnos de trabajo y las paradas obligatorias para el mantenimiento de las plantas.