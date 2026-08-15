Lospennato confía en la alianza PRO-LLA en la Provincia: “Si vamos juntos, ganamos”

La diputada porteña del PRO, Silvia Lospennato, ponderó el nuevo acercamiento entre su partido y La Libertad Avanza, dado que implica un “primer paso” para lograr más acuerdos rumbo a las elecciones generales del año venidero.

“Lo primero que hay que destacar es que se haya producido la reunión, después de tantos meses en los que no hubo diálogo que incluyera a Mauricio Macri”, enfatizó la legisladora en declaraciones a Radio del Plata.

En este sentido, recordó que “el PRO siempre ha estado disponible para lo que nosotros llamamos ‘blindar el cambio’, para tratar de que todo este esfuerzo no vuelva para atrás”.

“La novedad es que se nos haya convocado más formalmente a esta mesa. Es un primer paso y habrá que reconstruir la confianza”, insistió Lospennato, aunque aclaró que “en la reunión no se avanzó en temas electorales, eso es para más adelante. La reunión trató de restablecer la confianza”.

Luego mencionó que “quien lidera a nivel nacional es La Libertad Avanza; nosotros lideramos nuestros distritos”.

Al analizar una eventual alianza electoral, Lospennato aludió especialmente a la provincia de Buenos Aires y aseveró que “hay una certeza: si nos dividimos en provincia de Buenos Aires, como pasó en la última elección, perdemos. Si vamos juntos, ganamos”.

En lo que hace al peronismo, advirtió que “parece que están todos peleados, pero rápidamente se ordenan cuando huelen la posibilidad de volver al poder. Lo que no hay que hacer del otro lado es ser tan inocentes de dividir todo y hacérselo fácil”.

Reivindicación a la gestión PRO

“Nuestro modelo de gestión es el de la Ciudad de Buenos Aires. Así es como creemos que se consigue que la gente viva mejor”, sumó Lospennato.

Dijo al respecto que “es un modelo con la seguridad y el orden a la cabeza, con respeto a la propiedad privada y la mejor infraestructura, salud pública y educación pública”.

“Lo que va a sostener el cambio, además de las alianzas electorales, es que la gente sienta una mejora en la calidad de vida”, concluyó.

