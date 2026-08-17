Melconian alertó a Milei: “Vas a mandar a la quiebra a la mitad de la Argentina”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, advirtió que el Gobierno de Javier Milei deberá modificar su estrategia económica si pretende mejorar la situación del país, al hacer especial foco en el tipo de cambio.

“Ahora entró en un callejón complicado donde no tiene reservas, tiene que comprar dólares, tiene que reactivar la economía y tiene que colapsar la inflación. Las cuatro cosas juntas no va a poder, va a tener que elegir”, contextualizó el economista.

Tras marcar que existe una “apreciación inadecuada” del peso, exclamó: “Mientras se dan las reformas de largo plazo no les metás a los empresarios la tenaza del tipo de cambio, porque vas a mandar a la quiebra a la mitad de la Argentina”.

“En este escenario de gran recesión hay que ayudarlos con el tipo de cambio, porque los costos en dólares en la Argentina son asfixiantes”, advirtió en declaraciones a Radio Splendid.

Para el economista, el problema no se limita al valor de la moneda estadounidense, sino que impacta directamente sobre la competitividad de las empresas argentinas y sobre la posibilidad de que distintos sectores puedan sostener su actividad.

Inflación

Por otra parte, Melconian también relativizó el dato de inflación de julio, que según el INDEC fue del 2,1 por ciento.

“La inflación está en 25, 30 % anual después podemos ver si es la canasta, los regulados, los estacionales, la núcleo todo eso es anécdota. Pero acá tenemos superávit fiscal, seca monetaria y estabilidad cambiaria forzada y le cuesta la expectativa, la inercialidad”, caracterizó.

Acto seguido, recordó experiencias como el Plan Austral alfonsinista y la Convertibilidad menemista, que tuvieron como antecedente un proceso de reordenamiento de precios relativos. Según su análisis, el Gobierno generó expectativas demasiado optimistas sobre la velocidad con la que podría desaparecer la inflación.

“El segmento ganador es 20 % y el muy perdedor es 50 y el neutro es 30 por ciento. Pero los del 50 % están muy hundidos. Hoy eso es vox populi. Esto no es dual ni una K simétrica, Es 20 % bien y 50 % enterrado”, sentenció.