Miles de vecinos sin luz: “La Plata necesita un verdadero plan de contingencia”

El senador provincial de Hechos, Marcelo Leguizamón Brown, cargó las tintas contra la empresa EDELAP por el lento restablecimiento del servicio eléctrico a vastos sectores de La Plata, tras el incendio de la subestación Tolosa.

“A las 2 de la mañana se incendió la subestación Tolosa de EDELAP. Pasaron más de 7 horas y miles de vecinos de Tolosa, Ringuelet, Gonnet, Hernández, San Carlos y buena parte del casco urbano de La Plata siguen sin luz”, exclamó el legislador a través de un posteo en redes sociales.

#Tensión 🔥⚡ Incendio en una subestación provocó un apagón y dejó sin luz a media ciudad de La Plata



Un incendio de gran magnitud en la Subestación Tolosa de EDELAP provocó un importante corte de energía que afectó a amplios sectores de La Plata durante la madrugada de este… pic.twitter.com/DO5HbE3J0N — ANDigital (@ANDigitalOK) August 17, 2026

“La pregunta es simple: ¿Cuál es el plan de contingencia de EDELAP ante una emergencia de esta magnitud? Porque hasta ahora tenemos un comunicado, pero miles de familias siguen esperando una solución”, bramó.

Acto seguido, recordó que “en 2019, la falla de un cable dejó a miles de vecinos sin servicio durante días. En aquel momento hubo presencia permanente junto a los afectados, se exigieron respuestas a la empresa, se instalaron grupos electrógenos y hasta se denunció penalmente a EDELAP. Y sin embargo, la oposición de ese momento (el actual oficialismo provincial y municipal) intentaba culpar a la gestión local”.

“Hoy, siete años después, volvemos a encontrarnos con una falla grave y la sensación de que no se aprendió nada”, lamentó el parlamentario.

“¿Dónde están los controles del Estado provincial y municipal? EDELAP aumenta las tarifas, pero ante una emergencia de esta magnitud seguimos sin saber qué capacidad real tiene para garantizar rápidamente un servicio alternativo”, sumó.

A las 2 de la mañana se incendió la subestación Tolosa de EDELAP. Pasaron más de 7 horas y miles de vecinos de Tolosa, Ringuelet, Gonnet, Hernández, San Carlos y buena parte del casco urbano de La Plata siguen sin luz.

La pregunta es simple: ¿cuál es el plan de contingencia de… — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) August 17, 2026

En tanto, explicó que “desde hace tiempo venimos reclamando respuestas en la Legislatura: presentamos varios pedidos de informes, impulsamos la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento, pedimos la interpelación del presidente de OCEBA, y planteamos incluso la revisión de la concesión ante los incumplimientos reiterados”.

“Está muy bien que EDELAP ilumine la Catedral o las plazas céntricas, o participe de grandes eventos. Pero su primera responsabilidad no es hacer marketing: es que los vecinos tengan luz”, enfatizó.

Y remató: “Hoy lo urgente es restablecer el servicio. Después habrá que determinar responsabilidades. Pero algo ya está claro, La Plata necesita un verdadero plan de contingencia y un Estado que controle a EDELAP en serio”.