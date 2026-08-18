Lenta normalización del suministro eléctrico en amplias zonas de La Plata

La empresa EDELAP informó que continúa avanzando en la normalización del suministro tras el incendio en la estación transformadora Tolosa, situación que generó un apagón generalizado en una considerable zona de la capital bonaerense, incluyendo casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

“Durante la madrugada, la cantidad de usuarios sin servicio se redujo a 13.900, lo que representa el 3,5 % del total de usuarios de EDELAP”, explicó la firma concesionaria.

#Apagones ⚡🔧 Avanza lentamente la normalización del servicio eléctrico en La Plata



Luego del incendio en la Subestación Tolosa, EDELAP informó que continúa el operativo de emergencia para restablecer el suministro en las zonas afectadas de La Plata. Durante la madrugada, la… pic.twitter.com/Fqynn72NzX — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

Durante la noche, el operativo técnico logró conectar y poner en funcionamiento siete grupos electrógenos con salida en baja tensión, cada uno de los cuales alimenta un transformador permitiendo restituir el servicio de forma progresiva en distintos puntos de la red.

En paralelo, continúan los trabajos sobre el resto de los equipos: “un grupo electrógeno se encuentra en proceso de conexión a la red, dos están en proceso de montaje y tres más en proceso de descarga en el lugar de instalación”, detalló EDELAP.

La distribuidora informó que el operativo continuará durante las próximas horas, “con el objetivo de incorporar de forma paulatina la totalidad de los grupos electrógenos y restituir el servicio a todos los usuarios afectados”.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse con la empresa a través de sus canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335, y sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.