Kicillof cruzó al Gobierno nacional por el recorte en ciencia: “Estamos sufriendo la fuga de cerebros”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en el municipio de Vicente López el lanzamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un nuevo espacio de articulación entre el Estado, las universidades y el sector privado. Durante el acto, el mandatario bonaerense lanzó duras críticas hacia la política científica del Poder Ejecutivo nacional.

"En un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros", advirtió Kicillof.

En esa misma línea, el Gobernador enfatizó las consecuencias a largo plazo que genera la interrupción de partidas presupuestarias para los organismos de investigación: "Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina", remarcó.

#VicenteLópez 🔬🏛️ Kicillof volvió a cruzar al Gobierno por los recortes en ciencia: “Estamos sufriendo la fuga de cerebros”



El gobernador Axel Kicillof cuestionó con dureza la política científica del Gobierno nacional durante la presentación del Consejo Provincial de la… pic.twitter.com/10VwjpqnoY — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

El COPEC: una mesa de más de 500 representantes de la tecnología y la producción

Frente al escenario nacional, Kicillof ponderó la creación del COPEC como un espacio permanente para consolidar una agenda de desarrollo, inversión y generación de empleo de calidad dentro de la matriz productiva bonaerense.

El organismo reunirá a más de 500 representantes pertenecientes al sistema científico-tecnológico, universidades, cámaras empresarias, PyMEs, sindicatos y municipios. El esquema apunta a fortalecer actividades estratégicas como la inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, software, robótica e industria aeroespacial.

El evento estuvo integrado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente de Escobar y presidente del COPEC, Ariel Sujarchuk.

"Este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo: sentamos en una misma mesa a grandes empresas, PyMEs, universidades, científicos y municipios para debatir el impacto de las nuevas tecnologías", destacó Sujarchuk.

El modelo estatal frente a la revolución tecnológica

Hacia el cierre de su intervención, Kicillof insistió en la necesidad de mantener la inversión pública como motor clave del crecimiento económico y el avance productivo en la provincia.

"El COPEC nace bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo. En los países que son protagonistas de la revolución tecnológica actual se ve una intervención crucial del Estado para planificar y acompañar a quienes están dispuestos a invertir", concluyó el mandatario.

La presentación contó además con la presencia de referentes del Polo IT La Plata, las universidades nacionales de Quilmes y San Martín, directivos de empresas tecnológicas como Bedson S.A. y Crux Aerospace, así como legisladores e intendentes de la región.