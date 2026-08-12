En medio de una jornada nacional marcada por la protesta social y la movilización de investigadores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei por el recorte presupuestario aplicado al sector científico-tecnológico. Sus declaraciones se dieron durante un acto institucional en el municipio de Monte, en abierta sintonía con la Marcha Federal por la Ciencia que concentró sus reclamos en el Obelisco y en las principales plazas del país.

"Los científicos marchan por el desastre que les está haciendo Milei", comenzó señalando el mandatario provincial. Kicillof contrapuso la estrategia de la Casa Rosada con las medidas implementadas en el territorio bonaerense para sostener el financiamiento del sistema académico.

#Ciencia 🔬⚔️ “Es de tarado”: Kicillof cruzó a Milei por el recorte en ciencia y la fuga de cerebros



En el marco de la Marcha Federal por la Ciencia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei por el ajuste al sistema… pic.twitter.com/3EjWTATspk — ANDigital (@ANDigitalOK) August 12, 2026

Fuerte rechazo a la emigración de investigadores

El Gobernador bonaerense enfatizó la necesidad de mantener el financiamiento público para retener a los profesionales formados en instituciones estatales. "En la provincia de Buenos Aires seguimos financiando proyectos de investigación. Seguimos dando becas de doctorado y ahora estamos ampliando para recibir posdoctorados para que no se nos vayan a otros países", aseguró.

En el tramo más severo de su discurso, Kicillof calificó el impacto de las políticas nacionales sobre el capital humano: "Es de tarado, dejar que se te vayan aquellos pibes y pibas que tienen ganas de estudiar y formarse. Queremos que estén en los pueblos de la provincia, queremos que estén en la Argentina, que se puedan quedar, pero para eso tiene que haber Estado que dé una mano".

#CNEA 🔬📉 Radiografía del ajuste en ciencia: “El sistema perdió 5 mil investigadores”



El presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de PBA, y exministro de Ciencia de la Nación, Roberto Salvarezza, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del sistema… pic.twitter.com/tFkdE8zcOl — ANDigital (@ANDigitalOK) July 2, 2026

La Marcha Federal y los números de la crisis en el sector

Las palabras de Kicillof acompañaron el reclamo de la jornada convocada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología bajo el lema "Ponete la camiseta", que reunió a trabajadores y becarios del CONICET, INTA, INTI, CNEA, CONAE, el Instituto ANLIS-Malbrán y las universidades nacionales.

Los organizadores expusieron un panorama crítico sustentado en cifras sectoriales:

Destrucción de empleos: Denuncian la pérdida de aproximadamente 6.400 puestos de trabajo en el área de ciencia y tecnología entre despidos, contratos no renovados y caídas de programas desde diciembre de 2023.

Caída presupuestaria: Informan un recorte del 50% en términos reales respecto de los fondos asignados en 2023, registrando el nivel de inversión presupuestaria más bajo de las últimas dos décadas.

Baja de becas: Advierten por la cancelación y falta de prórroga de 374 becas posdoctorales del CONICET que finalizaron en julio.

Alerta por una nueva "fuga de cerebros"

La comunidad académica advirtió que la parálisis de líneas de investigación estratégicas con más de 15 años de desarrollo, sumada a los bajos salarios y la falta de insumos operativos en laboratorios, está desencadenando una incipiente fuga de cerebros.