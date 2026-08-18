ECOS cerró su paso por Buenos Aires con récord y sigue la gira por Latinoamérica

Soda Stereo ECOS cerró una histórica serie de presentaciones en Buenos Aires con un récord sin precedentes. Es que se convirtió en el show de un artista nacional con mayor cantidad de funciones realizadas en el Movistar Arena, alcanzando un total de 13 fechas y casi 200 mil espectadores.

De este modo, el regreso de la emblemática banda argentina se consolidó como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año, no sólo por su enorme convocatoria sino también por el impacto y repercusión que el espectáculo generó en toda la región.

Desde el inicio, cada función de ECOS se convirtió en un encuentro multitudinario con las canciones de Soda Stereo, agotando localidades y convocando a miles de fanáticos para celebrar el legado de una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino.

Las últimas funciones en Buenos Aires sumaron además momentos especialmente significativos.

El 10 de agosto, “Entre caníbales” se incorporó al repertorio sorprendiendo a los fans, mientras que el 11 de agosto, una emotiva versión de “Té para tres” formó parte del setlist como homenaje a Gustavo Cerati, en el día de su cumpleaños.

Por su parte, durante la última noche del sábado 15 de agosto, Charly Alberti dedicó unas sentidas palabras al público, agradeciendo a los seguidores por haber sido parte de estos 13 shows en Buenos Aires.

“Gracias Buenos Aires por estas magníficas noches que nos hicieron vivir. Hoy fue nuestro último show en Buenos Aires. Como dije todas estas veces, la energía que recibimos es muy hermosa y dinámica con ustedes. Nosotros somos la energía que ustedes nos dan; así que infinidad de gracias”, expresó el baterista.

La despedida de Buenos Aires corona así un recorrido extraordinario.

La enorme convocatoria y el récord alcanzado en Buenos Aires vuelven a poner en evidencia la vigencia de la música de Soda Stereo y la dimensión de un fenómeno que continúa atravesando generaciones.

Si bien la gira continuará hasta diciembre, ECOS tendrá su última presentación en el país el próximo viernes 21 de agosto, en el Arena Maipú de Mendoza.

Después de haber atravesado Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Uruguay y otros destinos de Latinoamérica, el espectáculo continuará girando durante los próximos meses con nuevas presentaciones en Estados Unidos, España y Centroamérica, además de nuevas fechas en Latinoamérica.

¡GRACIAS BUENOS AIRES POR ESTAS TRECE FUNCIONES INCREÍBLES!



Ustedes lo hicieron posible ❤️ Los amamos pic.twitter.com/QugW8b5eGa — Soda Stereo (@sodastereo) August 16, 2026

Hasta el momento, cerca de 600 mil personas ya fueron parte de este suceso histórico en toda la región, confirmando la magnitud de un proyecto que trasciende fronteras. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia.

