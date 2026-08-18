“Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”: la frase del vocero Adrián Ravier sobre el futuro de Milei

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dejó una de las definiciones políticas más contundentes de la gestión al referirse al horizonte electoral de La Libertad Avanza. Durante su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el funcionario fue consultado por el marco político con el que el Poder Ejecutivo planea finalizar el actual mandato y respondió de manera directa: "Si la pregunta es cómo llegamos a octubre de 2027, nos imaginamos reelectos en primera vuelta".

A través de esa declaración, el portavoz oficial ratificó la confianza del Gobierno en el rumbo del modelo económico y social. Según Ravier, la política de ajuste fiscal y la vigencia del concepto de la "motosierra" sobre el gasto público continuarán siendo el pilar central de la administración para mantener el equilibrio y "darle soluciones a la gente".

#Elecciones2027 🗳️🦁 “Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”: la definición de Adrián Ravier sobre el futuro de Milei



El vocero presidencial Adrián Ravier dejó una de las frases políticas más fuertes del oficialismo al proyectar el escenario electoral de 2027. Durante su… pic.twitter.com/77kjYM5bM3 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

Los ejes clave de la conferencia en Casa Rosada

A lo largo del intercambio con los periodistas acreditados, el Secretario de Vocería Presidencial repasó diversos temas de la agenda de gestión, economía y política internacional:

Salud del Presidente: Ravier desmintió categóricamente los rumores opositores sobre el estado de salud de Javier Milei , asegurando que el jefe de Estado "está muy bien" y calificando las versiones periodísticas como especulaciones absurdas.

Defensa de las medidas económicas: El funcionario sostuvo la necesidad de mantener el recorte en el gasto estatal y atribuyó a este plan récords en el consumo, avances en la producción y una marcada tendencia de expansión económica junto a la baja de la pobreza.

Relaciones diplomáticas con Brasil: Le restó gravedad a los contrapuntos verbales con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva , señalando que los cruces no afectarán el flujo comercial ni los vínculos bilaterales con el principal socio de la región.

Seguridad y sistema penitenciario: Confirmó las tareas de bloqueo de señales en los penales bonaerenses y federales, enfatizando que "un celular en manos de un preso es un arma".

Con la proyección de la reelección para 2027 y la ratificación del ajuste, el equipo de la Casa Rosada buscó fijar postura y enviar un mensaje de certidumbre hacia los mercados y la militancia oficialista.