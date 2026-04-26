Javier Milei confirmó que buscará la reelección: “Voy a aplicar a otro mandato”

El escenario político argentino sumó un elemento de fuerte impacto de cara al futuro. El presidente Javier Milei confirmó de manera pública su intención de competir por la reelección en las próximas elecciones presidenciales. Durante una entrevista en el streaming Neura, el líder de La Libertad Avanza despejó las dudas sobre su continuidad y proyectó su programa de gobierno más allá de los cuatro años iniciales.

Al referirse a la posibilidad de buscar un nuevo período en la Casa Rosada, el mandatario fue contundente: “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”. Con esta frase, el jefe de Estado instaló formalmente la agenda de rumbo al 2027, condicionando su candidatura al éxito de sus políticas económicas.

El respaldo a Manuel Adorni y la visita al Congreso

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el firme apoyo de Milei hacia su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario deberá presentarse en la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril para brindar su informe de gestión, en un contexto marcado por la investigación judicial sobre su patrimonio y viajes al exterior.

#corrupción 🗳️ Milei acompañará a Adorni en el Congreso: “Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”



El Presidente de la Nación confirmó que presenciará el miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados el informe de gestión por parte de Adorni.



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El Presidente confirmó que estará presente en el recinto para respaldar a su colaborador estrecho: “Voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete. Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”. La presencia de Milei en el Congreso busca dar una señal de unidad frente a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Inflación y expectativas económicas

Respecto a la marcha de la economía, el Presidente se refirió al dato del IPC de marzo, que se ubicó en el 3,4 %. A pesar de que la inflación se mantiene en niveles resistentes desde hace diez meses, Milei ratificó el rumbo de su plan financiero y se mostró confiado en una pronta desaceleración de los precios.

“Somos optimistas con la inflación. La inflación va a empezar a ceder”, sentenció. Para el Gobierno, lograr perforar el piso inflacionario es el activo principal para consolidar el proyecto de reelección que el mandatario acaba de blanquear. La estrategia oficial apunta a que la estabilidad económica sea el motor que impulse la candidatura de Javier Milei en el largo plazo.