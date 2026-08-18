Impulsan un proyecto en el Senado para ponerle tope a las deudas de trabajadores estatales

En el Senado bonaerense avanza un proyecto de ley destinado a crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos. La iniciativa busca evitar que los trabajadores estatales pierdan la mayor parte de sus ingresos a causa de deudas acumuladas y ofrecer un mecanismo de rescate para quienes atraviesan una situación financiera crítica.

Un piso de cobro garantizado para los trabajadores públicos

El punto central de la propuesta establece que los descuentos salariales derivados de obligaciones asumidas voluntariamente —como préstamos, mutuales o cuotas de entidades financieras— no podrán exceder el 30% de la remuneración neta protegida. De este modo, la norma busca asegurar que los agentes estatales dispongan de forma efectiva de al menos el 70% de sus haberes.

Asimismo, la letra del proyecto fija un blindaje adicional: bajo ninguna circunstancia las deducciones podrán reducir el ingreso disponible del empleado por debajo del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación.

"No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y gran parte quede absorbida por deudas. El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Por eso proponemos un límite concreto: como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador", afirmó el impulsor de la medida, Sergio Berni.

Reordenamiento financiero y freno a los créditos usurarios

Para aquellos empleados estatales que ya se encuentran con un nivel de endeudamiento inviable, la iniciativa contempla la creación de un sistema de adhesión voluntaria para refinanciar sus pasivos. Este esquema permitirá:

Consolidar compromisos: Reemplazar múltiples vencimientos por un único pago mensual ajustado a la capacidad real del haber.

Mejorar condiciones: Ampliar plazos de devolución y reducir las tasas de interés aplicadas.

Evitar la espiral de deuda: Impedir que los agentes recurran a nuevos préstamos de alto costo para cancelar compromisos previos.

"Hay trabajadores que fueron acumulando obligaciones y hoy necesitan una alternativa que les permita ordenar sus cuentas sin desconocer las deudas que legítimamente asumieron. La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito", remarcó el legislador.

Mayor control a mutuales y educación financiera

El proyecto también apunta a incrementar las regulaciones sobre mutuales, cooperativas y entidades financieras que aplican códigos de descuento directo sobre las planillas de sueldos en la provincia de Buenos Aires. Como complemento preventivo, la norma dispone la creación de herramientas gratuitas de educación financiera para orientar a los trabajadores en la gestión sana de sus recursos.