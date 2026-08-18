Corte de luz en La Plata: EDELAP restableció el servicio al 90% de los usuarios afectados

En el marco del plan Operativo de Emergencia implementado tras el incidente ocurrido en la Subestación Tolosa, la empresa EDELAP informó en su reporte de las 20 horas que el 90% de los usuarios afectados ya recuperaron el servicio eléctrico. La normalización del suministro se logró a partir de maniobras en la red y la puesta en funcionamiento de 9 grupos electrógenos de gran porte.

Actualmente, restan normalizar aproximadamente 7.500 suministros, cifra que representa el 1,8% del total de los clientes de la compañía distribuidora en la región.

Las zonas donde se conectan los nuevos equipos técnicos

Los equipos técnicos de la empresa se encuentran gestionando la puesta a punto de cuatro generadores adicionales que ya están posicionados en la vía pública y próximos a iniciar su etapa de conexión a la red de distribución.

Las ubicaciones estratégicas donde se instalan estos equipos de generación son:

Calle 10 y 529

Calle 526 entre 10 y 11

Calle 11 y 527

Calle 13 y 485

Calle 38 y 139

Calle 514 entre 23 y 24

En paralelo, el resto de las unidades de generación móvil continúan trasladándose hacia los puntos asignados para su posicionamiento final y posterior empalme con el tendido eléctrico.

Canales de contacto y reclamos de Edelap

Desde la distribuidora remarcaron que las tareas operativas se mantendrán de forma ininterrumpida durante las próximas horas hasta incorporar la totalidad de los equipos y devolver el suministro eléctrico al 100% de los usuarios.

Ante cualquier consulta o falta de luz, los usuarios pueden comunicarse con la empresa mediante los siguientes canales oficiales: