Habló la expareja de Cerimedo: “Me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”

Nadia Beller, la mujer boliviana que sufrió un atentado por el que responsabiliza a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y fundador de La Derecha Diario, reveló también el vínculo directo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Cuando cuestioné la moral de ella como corrupta (en alusión a la exesposa de Cerimedo), él me dijo de que ella fue la que denunció y filtró los audios, y que la corrupta era la hermana de Javier Milei”, reveló en declaraciones a El Destape Radio.

"Encontraron a Cerimedo con una bolsa llena de dinero fugándose a la Argentina" 💰



🗣️ Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, habló sobre el ataque armado en su contra y responsabilizó al asesor presidencial como el actor intelectual del hecho



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En tanto, respondió afirmativamente cuando fue consultada sobre si los fondos de discapacidad que se desviaban tenían como destino Karina Milei”.

“Yo sé que él era parte y testaferro y él recibía dinero. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero”, denunció sobre el rol de su expareja y también dijo tener “la plena certeza de que él es el autor intelectual de lo ocurrido” en la puerta del hotel, cuando dos sicarios le dispararon y huyeron.

Por otra parte, explicó que, según Cerimedo, su alejamiento de La Libertad Avanza obedeció a que Javier Milei “tenía un entorno demasiado podrido”.

El punto culminante fue cuando Cerimedo y su entonces esposa (Natalia Basil), que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad, filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo.

“Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció”, precisó Beller en otra entrevista a La Nación.

“Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda (por su esposa) que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, sumó.

Finalmente, la mujer consignó que la “relación más cercana” de Cerimedo en el Gobierno era con Patricia Bullrich, con quien “coordinaba cuestiones de seguridad” y que uno de los trabajos que hizo para la gestión de Milei fue “una campaña para anular a la vicepresidenta”, Victoria Villarruel.



