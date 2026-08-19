Obra pública paralizada: “Vamos a pagar dos veces por las rutas”

El ministro de Infarestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, expuso este martes en el plenario de la Comisión Obras Públicas de la Cámara baja de la Nación, encabezada por el diputado Martín Aveiro, respecto a la paralización de la obra pública a nivel nacional y la recaudación del impuesto a los combustibles.

Al respecto, Katopodis afirmó que “el presidente Milei dijo que se iba a cortar los brazos si aumentaba un impuesto en la Argentina. Bueno, el impuesto a los combustibles en estos casi tres años ha aumentado más del 1200 %”.

VAMOS A PAGAR DOS VECES POR LAS RUTAS



El presidente Milei dijo que se iba a cortar los brazos si aumentaba un impuesto en la Argentina. Bueno, el impuesto a los combustibles, en estos casi tres años, ha aumentado más del 1.200%.



No hay dudas que hay allí una caja registradora… pic.twitter.com/cXsVAGe0ep — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 18, 2026

“No hay dudas que hay allí una caja registradora que funciona de manera muy eficaz, en cada rincón de la Argentina, las 24 horas del día, los 365 días del año, y que ha significado una masa millonaria de plata que se ha destinado de manera absolutamente arbitraria a la compra de bonos o no sabemos a qué destino”, alertó el exintendente de San Martín.

Así las cosas, planteó que “la realidad es que hoy no solo las rutas están en mal estado, sino que además nos están obligando a todos a pagar dos veces la reparación de la red vial nacional. Caputo va a tener que dar explicaciones de por qué condena a todos los argentinos y argentinas por 20 o 30 años”.

Impuesto a los combustibles

Este gravamen tiene una asignación específica. El 28,58 % de lo recaudado se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y, dentro de ese fideicomiso, la mitad corresponde al Sistema Vial Integrado (SisVIAL), esto significa que mientras los usuarios pagan un impuesto cada vez mayor sobre cada litro de combustible, los recursos destinados al sistema vial no se traducen en el nivel de mantenimiento e inversión que necesita la red nacional.

En ese sentido, actualmente, se cobran 400 pesos de impuesto por cada litro de nafta y desde diciembre de 2023 ya se recaudaron $1,5 billones del impuesto a los combustibles que no se destinaron al mantenimiento de las rutas, como lo establece la ley.

Ese dinero no ejecutado equivale a $ 517.108 millones por año, un monto suficiente para financiar más del 50 % de los 40.000 kilómetros que administra Vialidad Nacional y dos veces las rutas de Ushuaia a la Quiaca.

Asimismo, desde el cambio de gestión, el impuesto creció 1.265 % en términos nominales, frente a una inflación acumulada del 320 %. En noviembre de 2023 representaba el 8,9 % del precio final de un litro de nafta súper, mientras que en julio de 2026 pasó a 19,2%.

Degradación de la red vial

La paralización de la obra pública y reducción del gasto en Vialidad Nacional tiene un impacto directo sobre el estado de las rutas argentinas y genera, además, un costo económico creciente para el Estado y para quienes utilizan diariamente la red vial.

“La mayoría de los estados han tomado decisiones para contener el aumento del costo del combustible ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Dejó que subiera el precio. Son ineficientes. No es inteligente dejar las rutas abandonadas en un país como la Argentina”, expresó Katopodis.

La mayoría de los estados han tomado decisiones para contener el aumento del costo del combustible. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Dejó que subiera el precio.



Exigimos a las autoridades den respuesta a la situación y rindan cuentas. Vamos a pedir que esos recursos se… pic.twitter.com/EwDo38U010 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 19, 2026

El gasto vial del actual Gobierno nacional es el más bajo desde 2002. Entre enero de 2022 y noviembre de 2023, la Dirección Nacional de Vialidad ejecutaba en promedio $ 240.989 millones por mes, mientras que desde diciembre de 2023 el promedio cayó a $ 63.666 millones, una reducción del 73,6 % en términos reales.

“Si hoy tenemos la Administración Nacional de Vialidad como una institución con casi 100 años de historia en nuestro país, fue fruto de los trabajadores y del Congreso Nacional que rechazó ese decreto y permitió que sea el organismo rector en la planificación de las rutas en todo el país”, afirmó el ministro.

Además, Katopodis realizó un balance de lo que su gestión en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Entre 2019 y 2023, se finalizaron 4.434 obras públicas, en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 1.151 integraban el eje Conectividad e Infraestructura Vial.

Al finalizar la gestión en 2023, 2.300 obras estaban finalizadas, mientras que en 2024 se iniciaron apenas 18 obras públicas financiadas por la Nación y en 2025 no se inició ninguna, lo que representa una caída del 98 % respecto de 2023.