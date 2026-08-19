Tras el decreto de Jorge Macri, clausuraron 10 cuevas de celulares robados

La Ciudad desplegó un operativo en Once contra la mafia de los celulares robados tras el decreto del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que refuerza el control sobre los negocios de compraventa y reparación. En total, clausuraron diez locales y una galería y secuestraron 75 teléfonos móviles, herramientas y repuestos ilegales.

Los operativos de los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad se realizaron en locales de la calle Corrientes al 2100, en Junín al 3003, en la Galería “La Juanita” de avenida Pueyrredón 9, en la Galería “La Internacional”, de Corrientes 2330, y en la galería comercial “La Recova” ubicada en Azcuénaga y Pueyrredón.

Esta es una de las zonas consideradas como de “alta criticidad” en el decreto, donde se concentran los negocios que reparan y revenden celulares usados y no pueden justificar su procedencia.

“Reventamos diez cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie. Ley y orden”, exclamó Macri.

En la galería “La Recova”, en Pueyrredón y Azcuénaga, se clausuró el local 47: secuestraron 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura. Los aparatos recuperados —entre ellos un iPhone, un Motorola G42 y un Samsung— tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Incluso uno de los dispositivos fue secuestrado cuando una clienta llegó al negocio en pleno procedimiento para pedir su reparación: era robado. La Justicia dispuso la imputación de la mujer, y del encargado del establecimiento, un ciudadano peruano de 44 años. La causa muestra cómo funciona el circuito de reventa de equipos y repuestos robados en la zona. Finalmente, esa galería, dedicada a la compraventa de celulares, fue clausurada.

“Esta medida es un paso más en la consolidación de la decisión política de esta gestión basada en el orden y el respeto por la ley que permitió bajar el delito a mínimos históricos en el territorio porteño, tanto en robos como en homicidios”, expuso la administración PRO.

Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once.



Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie.



Ley y orden. pic.twitter.com/GQQz1ZgzBT — Jorge Macri (@jorgemacri) August 19, 2026

A partir del decreto, se crea un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados, se declarará transitoriamente la emergencia de la actividad, se intensificarán las medidas de control y fiscalización, y se suspenderán las habilitaciones para realizar la actividad en determinados puntos de la Ciudad considerados como “Zonas de Alta Criticidad”.

Las medidas del decreto

1. Se declara por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad.

2. Se refuerza la fiscalización y control mientras se completa la implementación de las nuevas medidas de registro y control previstas en el decreto 295/26.

3. Durante ese período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias para el ejercicio de la actividad y llevarán adelante operativos coordinados de control de comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.

4. La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización destinados a verificar la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos y clausurará los comercios que no lo acrediten. Los locales tendrán que acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación.

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5. Se determinan “Zonas de Alta Criticidad” basadas en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.

6. Primeras zonas de intervención: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.

7. Durante la vigencia de la emergencia, dentro de esas zonas se suspenderán el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.