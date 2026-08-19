“El problema de la Argentina se llama Javier Milei”: el fuerte mensaje de Axel Kicillof en Chaco

En un claro gesto de despliegue político con la mirada puesta en las elecciones 2027, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó este miércoles un concurrido acto en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. La visita tuvo como eje principal su participación en el plenario de normalización de autoridades de la CGT Regional Chaco, donde asumió la conducción el binomio integrado por Adrián Bellomi (ATSA - Sanidad) e Isaías Alegre (Camioneros).

El mandatario bonaerense estuvo flanqueado por el exgobernador chaqueño y actual senador Jorge Capitanich y por el secretario de Interior de la CGT nacional, Héctor Daer. Durante el encuentro, la cúpula sindical brindó un contundente respaldo a Kicillof, posicionándolo como la figura central para encabezar la reconstrucción del movimiento nacional.

#Elecciones2027 🔥🏛️ “El problema de la Argentina se llama Javier Milei”: el fuerte mensaje de Kicillof en Chaco



Axel Kicillof volvió a cargar con dureza contra el Gobierno nacional durante una visita a Chaco. El gobernador bonaerense cuestionó el rumbo económico de la… pic.twitter.com/Rw2NEoBsk0 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 19, 2026

Duras críticas al plan económico de Javier Milei

En su alocución ante la militancia y las cúpulas gremiales, Kicillof apuntó de manera directa contra la gestión del Presidente Javier Milei y el impacto social del programa económico de la Casa Rosada.

"El problema de la Argentina tiene nombre y apellido: Javier Milei y su plan económico. Su modelo se está llevando puesto al sistema productivo, a los salarios y a las familias, que terminan endeudándose a tasas descontroladas para pagar los servicios, los remedios o la comida. Llegar al extremo de poner en riesgo la supervivencia diaria es el resultado de una política injusta e inhumana".

En ese marco, el mandatario cuestionó el incremento de la morosidad y el endeudamiento de los hogares para cubrir gastos elementales, calificando el escenario actual como una situación crítica que afecta directamente a los trabajadores y jubilados.

Convenios estratégicos y la mirada en las elecciones de 2027

Como parte de su agenda institucional y política en territorio chaqueño, Kicillof también mantuvo un encuentro con el intendente de la localidad de Colonia Benítez, Sergio Phipps, con quien suscribió acuerdos marco de cooperación.

"Durante nuestra visita a Chaco firmamos con el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps, un convenio de cooperación en materia de seguridad, educación, salud y otras áreas estratégicas de gestión. El federalismo hay que ejercerlo y para eso hay que escuchar qué pasa en cada uno de nuestros municipios", destacó el gobernador.

Construcción política "desde abajo hacia arriba"

Sobre el cierre de la jornada, Kicillof remarcó la importancia de consolidar la unidad del peronismo articulando a los sectores productivos, a los trabajadores organizados y a las gestiones locales de todo el país. Sostuvo que la construcción de una alternativa política de cara a 2027 debe realizarse "desde abajo hacia arriba", respetando las realidades de cada provincia y fortaleciendo el esquema federal.