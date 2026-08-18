Kicillof desembarca en Chaco y busca mostrar músculo político rumbo a 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desplegará este miércoles 19 de agosto una nutrida agenda de actividades sindicales, políticas y académicas en la provincia de Chaco. La visita se enmarca en la consolidación de su armado territorial y posicionamiento político de cara al escenario electoral.

La convocatoria académica principal fue anticipada por el propio mandatario en sus redes sociales: "¡Los espero a todos y todas mañana en Chaco para la presentación de mi libro 'De Smith a Keynes'!"

El evento académico central tendrá lugar por la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Resistencia, donde expondrá sobre su obra “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” con entrada libre y gratuita.

¡Los espero a todos y todas mañana en Chaco para la presentación de mi libro "De Smith a Keynes"! pic.twitter.com/8c3VqFAvnd — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 18, 2026

El cronograma completo de la visita a Resistencia y Colonia Benítez

La jornada de Kicillof en suelo chaqueño incluirá reuniones clave con el exgobernador Jorge Capitanich, cúpulas sindicales y referentes municipales de la región, sin agenda prevista con el actual mandatario provincial, Leandro Zdero:

09:00 hs – Plenario de la CGT Chaco: Participará en la asunción de las nuevas autoridades sindicales en el Complejo Deportivo y Recreativo Roque Schulz (Resistencia), junto a dirigentes como Héctor Daer y Jorge Capitanich.

10:30 hs – Conferencia de prensa: Encabezará un acto político y brindará declaraciones a los medios en el mismo predio deportivo.

Mediodía – Almuerzo político: Compartirá un encuentro de trabajo con intendentes y dirigentes regionales en la localidad de Colonia Benítez.

18:00 hs – Presentación del libro: Expondrá sobre teoría económica moderna y los fundamentos de su obra en el Aula Magna de la UNNE.

#Peronismo 🤝✌️ Cónclave de unidad en el peronismo: Máximo, Massa y Kicillof acercaron posiciones



Los principales referentes del peronismo dieron una nueva señal de acercamiento político con una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo… pic.twitter.com/IfOWybFEGY — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

El desembarco de Kicillof en el norte argentino busca articular respaldos en el peronismo del interior, debatir los fundamentos económicos del país y enviar un mensaje claro sobre su proyección política hacia el 2027.