Cónclave de unidad en el peronismo: Máximo, Massa y Kicillof acercaron posiciones

Con la lupa puesta en la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), gobernadores y los principales referentes del peronismo se reunieron en tren de cerrar filas y dar una discusión unificada en un tema medular para la suerte electoral del espacio el año venidero.

El encuentro significó el trascendental reencuentro político entre el gobernador bonaerense y líder del Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof; el titular del Frente Renovador, Sergio Massa y el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Del encuentro realizado en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires también tomaron parte los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), al tiempo que fueron de la partida los jefes de los bloques peronistas en el Congreso, Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado), además del senador nacional Gerardo Zamora.

De acuerdo a lo expresado por varios asistentes, las deliberaciones se dieron en un “muy buen clima”, y hubo coincidencia entre los presentes en la necesidad de sostener las PASO como una herramienta para construir una propuesta electoral “amplia y competitiva”.

Cabe consignar que esta discusión ganó un renovado impulso tras el revés parlamentario del oficialismo con la extranjerización de las tierras, por lo que la modificación del calendario electoral pasó a ser una prioridad para La Libertad Avanza.

De este modo, se logró un primer punto de acuerdo entre sectores que mantienen diferencias políticas y electorales de larga data. En concreto, la necesidad de preservar las PASO como mecanismo para dirimir las candidaturas del próximo año electoral tallará fuerte de aquí a futuro.

En la reunión que se extendió por alrededor de tres horas, también se abordaron otros tópicos importantes como el Presupuesto 2027, transferencias a las provincias, impuesto a los combustibles y situación fiscal en distritos.

