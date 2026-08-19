Monteoliva admitió que los suicidios en las fuerzas federales subieron un 30% por deudas y bajos salarios

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió públicamente que los casos de suicidio dentro de las fuerzas federales registraron un incremento del 30% durante el año 2025 en comparación con el período anterior. Las declaraciones las formuló durante una entrevista radial.

Al ser consultada sobre los datos estadísticos que maneja la cartera nacional, la funcionaria reconoció la gravedad de la situación puertas adentro:

"Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024".

#ATENCIÓN 🚨👮🏼‍♂️👮 Alarma en las fuerzas federales: los suicidios aumentaron un 30 % y Monteoliva apuntó a las deudas y los bajos salarios



La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reconoció que durante 2025 se produjo un fuerte incremento de los suicidios entre… pic.twitter.com/3gA2qXCQmw — ANDigital (@ANDigitalOK) August 19, 2026

No obstante, Monteoliva buscó contextualizar el fenómeno al señalar que la problemática no afecta únicamente a los uniformados, sino que refleja un deterioro generalizado:

"Se incrementaron los suicidios en el país, sí, y las fuerzas federales no escapan a esa realidad".

Según precisó la ministra, la tasa nacional se ubica actualmente en 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes, registrando una tendencia ascendente que pasó de promediar 2.300 casos anuales hace una década a superar los 5.300 en el presente.

El impacto de las deudas y los bajos salarios en los agentes

Durante el intercambio periodístico, la titular del Ministerio de Seguridad relacionó de forma directa el deterioro en la salud mental de los efectivos con la situación económica, los salarios atrasados y las complicaciones financieras que atraviesan los hogares.

La funcionaria advirtió sobre los elevados "niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales al interior de la fuerza", y definió la realidad de los uniformados afectados como "vidas que hay que ayudar a ordenar".

La confirmación oficial dio respuesta a las advertencias que referentes e integrantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario venían señalando respecto al desgaste psíquico provocado por la presión económica.

Medidas de contención e intervención en las fuerzas

Ante la advertencia del conductor sobre el peligro que representa un cuadro de crisis de salud mental en agentes portadores de armas reglamentarias, la funcionaria aseguró que la problemática es abordada como un eje prioritario de gestión.

Monteoliva afirmó que se ha intensificado el acompañamiento profesional mediante la implementación de herramientas de asistencia técnica y la puesta en marcha de programas de ayuda financiera orientados a brindar un alivio económico a los uniformados en situación de vulnerabilidad.