“Un cero de más”: la insólita justificación del hermano de Adorni investigado por enriquecimiento ilícito

El diputado provincial por La Libertad Avanza, Francisco Adorni, se presentó de manera espontánea ante la Justicia federal en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. La presentación fue realizada ante el juzgado de Daniel Rafecas con el objetivo de evitar una citación a declaración indagatoria.

El expediente, instruido por el fiscal Guillermo Marijuán, puso la lupa sobre una sugestiva disminución de unos $70 millones de pesos en los pasivos del legislador.

En su escrito defensivo, el hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo que no canceló tal monto, sino que cometió un "error de carga" al ingresar una deuda inicial de $130 millones de pesos cuando en realidad era de $13 millones, anotando un "cero de más" al comienzo del crédito.

#AdorniGate ⚖️📄 Manuel Adorni fue intimado para que explique la meteórica evolución de su patrimonio



El exjefe de Gabinete Manuel Adorni fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que justifique el crecimiento de su patrimonio en el marco de una causa por presunto… pic.twitter.com/jHL0TA3khj — ANDigital (@ANDigitalOK) August 10, 2026

La respuesta de la Fiscalía y las inconsistencias técnicas

La explicación del legislador fue objetada por la fiscalía conducida por Marijuán. Según el análisis de los peritos, en la declaración anual de Adorni figuraba un saldo de cierre de $60 millones de pesos. Para los investigadores, si la deuda real era de $13 millones, resulta económicamente inexplicable que al final del período el saldo adeudado ascienda a $60 millones.

Asimismo, la fiscalía remarcó el perfil profesional del imputado para descartar la hipótesis de una equivocación involuntaria: Francisco Adorni es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la administración pública y se desempeñó en el Consejo de la Magistratura bonaerense analizando, precisamente, las declaraciones juradas de otros funcionarios.

Más de diez rectificaciones y el origen de la causa

La causa penal tuvo su origen en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó el vertiginoso crecimiento patrimonial de Adorni durante su paso por funciones públicas en el Ministerio de Defensa.

Desde que comenzó la auditoría judicial, la presentación patrimonial de Adorni suma más de diez rectificaciones. Entre las modificaciones posteriores aportadas a la causa se destacan:

Dinero en efectivo: La incorporación de $24,5 millones de pesos en efectivo, justificados por el funcionario como parte de una herencia familiar.

Bienes no declarados: La exteriorización posterior de cuentas bancarias en pesos y dólares, tarjetas de crédito y bienes a nombre de su cónyuge que habían sido omitidos originalmente.

La causa continuará con la revisión de las rectificativas contables por parte del juzgado de Daniel Rafecas, que deberá definir la situación procesal del legislador en los próximos días.