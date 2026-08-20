Alcalde cristinista se siente más cerca de Bregman que de compañeros que “traicionaron”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, se mostró expectante tras la reunión de todos los sectores del peronismo, aunque pidió que este tipo de encuentros sean “con un programa”, al tiempo que ratificó su adhesión absoluta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Siempre fiel, siempre Cristina. No me voy a correr del lugar. Creo que Cristina tiene el derecho a estar libre, tiene el derecho a ser candidata. Estas reuniones me parecen bien, pero con un contenido, con un programa. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo? Porque no nos vaya a pasar lo que nos pasó con Alberto ¿Qué vamos a hacer con la distribución de la riqueza? ¿Que los ricos paguen más? ¿Y qué vamos a decir? Porque tenemos que blanquear realmente la situación que queremos, que queremos volver a Cristina, volver a Néstor, un país desendeudado, un país feliz”, enumeró.

“¿Pero qué vamos a hacer? No nos sirve la unidad sin un contenido programático. Yo creo que está descontado que la jefa es Cristina y siempre un programa, porque yo me veo mucho más cerca de alguna gente que ha trabajado mucho de izquierda y no de algunos nuestros que han traicionado”, acotó en declaraciones a Perfil Radio.

Cuando se le citó el caso de la diputada nacional Myriam Bregman, contestó: “Sí, por supuesto, porque creo que el nuevo proyecto de país diferente, donde hay dos modelos en pugna, hay sectores del campo popular que no son ni kirchneristas ni peronistas, que tienen que estar”.

“Indudablemente (la diputada nacional del FIT) tienen que estar, porque los enemigos no los tenemos por los detalles. Los enemigos los tenemos por los entreguistas, por quien apoya a (Benjamin) Netanyahu en la muerte, le quiere entregar a (Donald) Trump la vida de los argentinos, que ya la está entregando, por quien es fanático de (Margaret) Thatcher”, acotó en alusión al presidente Javier Milei.

“Es antinacionalista, es un cachivache y hay hechos de corrupción gravísimos. Lo que me interesa es que está regalando el país, no me voy a meter en diagnósticos porque no soy psiquiatra”, sentenció el jefe comunal.