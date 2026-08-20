Incendio y apagón masivo en La Plata: EDELAP puso en funcionamiento 16 grupos electrógenos

Luego del incendio en la estación transformadora Tolosa y la consecuente caída del servicio eléctrico para miles de habitantes de La Plata, la empresa EDELAP informó que el operativo que viene desplegando desde el momento del siniestro “permitió conectar y poner en funcionamiento 16 grupos electrógenos con salida en baja y media tensión”.

De este modo, se logró restituir el suministro “de forma progresiva al 99 % de los usuarios afectados”, al tiempo que “se continúa trabajando en los casos puntuales que aún permanecen sin servicio”.

En la jornada de este jueves, se encuentran en proceso de instalación cuatro grupos electrógenos adicionales, que quedarán operando como respaldo del sistema “para garantizar la estabilidad del servicio ya restablecido”.

Asimismo, la distribuidora informó que ya se dio inicio a las “tareas de reconfiguración de la red eléctrica, un proceso necesario para consolidar la normalización del servicio y que podría ocasionar cortes ocasionales en algunas zonas durante los próximos días”.

En paralelo, personal técnico especializado continúa trabajando en el lugar del siniestro para determinar las causas que originaron el incendio en la Estación Transformadora Tolosa.

Cabe destacar que las autoridades de la distribuidora eléctrica mantienen diálogo permanente con el Gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por esta situación.

#Apagones ⚡🔧 Avanza lentamente la normalización del servicio eléctrico en La Plata



Luego del incendio en la Subestación Tolosa, EDELAP informó que continúa el operativo de emergencia para restablecer el suministro en las zonas afectadas de La Plata. Durante la madrugada, la… pic.twitter.com/Fqynn72NzX — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse con la empresa a través de sus canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335, y sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.