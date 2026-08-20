En su discurso de apertura del Council of the Americas (COA) en Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que “donde hay orden, hay libertad, y solo donde hay orden puede haber progreso”. Del mismo modo, destacó que la Ciudad apoya el camino trazado por el Gobierno nacional, con un “rumbo económico claro, después de años de decadencia”.

La 23ª edición del encuentro reunió a funcionarios y empresarios de los sectores público y privado para debatir sobre el rumbo del país.

“Libertad económica y progreso van de la mano. Y ambas realidades se vinculan a su vez con un concepto que para nosotros en el Gobierno de la Ciudad es fundamental: el orden”, enfatizó el alcalde metropolitano, quien integró el panel de apertura del foro “Argentina: perspectivas económicas y políticas” junto a la titular del COA, la estadounidense Susan Segal, y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman.

En otro tramo de su mensaje, aseguró que “el motor de la Ciudad es el privado” y exclamó: “Cuenten con todo el equipo de la Ciudad para seguir haciendo grande a la Argentina”.

Asimismo, valoró la estabilidad macroeconómica, las metas de inflación y la apertura a nuevos mercados para bienes y servicios de la Argentina: “Si al país le va bien, a la Ciudad también le irá mejor”, señaló.

También dijo que la Ciudad representa el 21 % del PBI nacional y asume el desafío de crecer y estar a la altura de las transformaciones que vive el país. “Quisiera ser bien claro en esto: volver atrás no es una opción. El futuro está en esa luz al final del camino, no en la oscuridad del populismo que nos llevó al borde del abismo. Junto con el orden, la orientación general de la economía es la base y la condición necesaria para el crecimiento”, expresó.

#Elecciones2027 🏛️💼 Jorge Macri abrió el Council of the Americas: “Volver atrás no es una opción”



El jefe de Gobierno porteño, @JorgeMacri, abrió una nueva edición del Council of the Americas en Buenos Aires con un fuerte respaldo al rumbo económico y las reformas encaradas en… pic.twitter.com/qpGEhCZx6k — ANDigital (@ANDigitalOK) August 20, 2026

En igual tono, el jefe de Gobierno aseguró que en el distrito porteño, el crecimiento “viene de la mano del éxito del privado. El motor de la Ciudad es el privado. Y parte del cambio cultural que vivimos en este momento es volver a celebrar el éxito del privado”.

Durante el encuentro que se desarrolló en el Alvear Palace Hotel, de Recoleta, Macri puso de relieve que “la riqueza de esta Ciudad no la crea el Estado, sino la gente cuando puede trabajar en libertad. Por eso miramos con entusiasmo que las inversiones que Argentina necesita empiecen a encontrar un nuevo marco nacional de desregulaciones e incentivos. Una agenda que también estamos implementando en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno.

También dijo que los impuestos tienen que ser más bajos, para que el privado invierta más, y el Estado, más chico y eficiente. Y afirmó que la Ciudad avanza con desregulaciones como la de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, el destino de los puestos de diarios o los cafés en parques y plazas, por ejemplo.

AHORA. Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacer la VTV. — Jorge Macri (@jorgemacri) August 20, 2026

“Defendemos la propiedad privada. Acá, el fruto del trabajo y del esfuerzo lo cuidamos. Algo que se había naturalizado, cambió. No cambiaron los jueces, ni las leyes, cambió la decisión política”, sostuvo el Jefe de Gobierno, que indicó que durante su gestión ya fueron devueltas 931 casas a sus dueños legítimos: lo que equivale a 500 millones de dólares. “Y además ahora avanzamos contra la mafia de los celulares robados”, sostuvo.

Aseguró que las inversiones que se están desarrollando en Buenos Aires, entre las que mencionó las obras de remodelación completa del autódromo Oscar y Juan Gálvez, “necesitan una certeza: orden. El caos y el descontrol destruyen cualquier posibilidad de crecimiento. Y, en la Ciudad, ya no hay lugar para el vale todo. El cumplimiento de la ley no se negocia y el control volvió a ser del Estado”.

“Para crecer necesitamos generar confianza. Eso solo se construye dando certezas, con reglas claras y leyes que se cumplen. Buenos Aires no va a renunciar a su vocación de ser una ciudad global, abierta y de convivencia. Tenemos una oportunidad, tenemos que garantizar las condiciones para aprovecharla”, completó Jorge Macri.