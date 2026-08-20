Milei en el Council of the Americas: “Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el cierre de la 23º edición del Council of the Americas en el Alvear Palace Hotel, donde destacó el impacto social de su programa económico y ponderó el "éxito del modelo de crecimiento" impulsado por el Gobierno nacional. Ante un auditorio integrado por empresarios, gobernadores y funcionarios, el mandatario defendió con dureza los indicadores de su gestión y sostuvo que las medidas aplicadas permitieron una drástica mejora en el poder adquisitivo y los niveles de vida.

En uno de los pasajes más salientes de su alocución, el jefe de Estado resaltó los resultados de su política social y económica: "Sacamos a más de 14 millones de personas de la pobreza, la indigencia pasó del 20% al 6% y la pobreza infantil, del 70% al 42%". Asimismo, cruzó a los analistas de la oposición señalando que "frente a la precariedad intelectual, a la ignorancia y a la mala intención, la primera respuesta es al mejor estilo de Milton Friedman: primero los datos".

Discurso del Presidente Javier Milei en el Council of the Americas 2026. pic.twitter.com/hD821t79Mm — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 20, 2026

Reducción de la inflación y resultados del ajuste fiscal

Durante su discurso, el Presidente puso énfasis en la acelerada desaceleración de los precios como la clave para la recuperación del salario real y el consumo. "Cuando llegamos al poder, la demanda más apremiante era la inflación. La recibimos en 211% y está en 31,5%, es decir, bajamos un 85%", enfatizó. A su vez, remarcó que la inflación mayoristaregistró un descenso aún más marcado, pasando del 54% al asumir la gestión al 0,8% en julio.

Respecto a la actividad económica y el desempeño del Producto Bruto Interno, Milei detalló que en 2024 el país creció un 6% tras aplicar "el ajuste fiscal más grande de la historia", mientras que el año pasado la economía se expandió un 4%. "En los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales", afirmó, al tiempo que recordó la erradicación del déficit: "Llegamos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI. En un mes arreglamos el desequilibrio del Tesoro y, en seis meses, el del Banco Central".

Cumplimiento de promesas y reformas estructurales

El Presidente sostuvo que logró cumplir "todas las cosas" prometidas durante la campaña electoral a mitad de su mandato, señalando avances en déficit cero, inocencia fiscal, el acuerdo con la Unión Europea y la reforma laboral. Según precisó, los indicadores de consumo privado, PBI y exportaciones se ubican actualmente en "máximos históricos".

Para concluir, Javier Milei explicó que su plan a largo plazo se sostiene en los rendimientos crecientes, el capital humano, la apertura comercial y el estímulo al ahorro, asegurando que este esquema permitirá que la Argentina alcance el desarrollo en 20 años. "La batalla no es económica, la batalla es moral. El eje central de la decadencia es un problema de índole moral", cerró el mandatario ante el empresariado.