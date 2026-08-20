Desde la Legislatura bonaerense vuelven a alzar la voz para reactivar el tren Constitución - Bahía Blanca

La diputada provincial Priscila Minnaard volvió a pedir este jueves la restitución del servicio de pasajeros que une Bahía Blanca y Plaza Constitución. La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) enfatizó la urgencia de reabrir el ramal suspendido desde 2023 a raíz de un descarrilamiento en Olavarría provocado por la falta de mantenimiento en las vías.

A través de la red social X, Minnaard expresó: "El debate sobre los trenes vuelve a estar en agenda. Y desde la Legislatura exigimos una vez más la restitución del servicio Constitución – Bahía Blanca, suspendido hace más de tres años. Lo que arrancó como una "reparación transitoria" terminó en un aislamiento permanente para localidades del interior bonaerense. Recuperar el tren de pasajeros es defender el desarrollo, la conectividad y la producción regional".

El debate sobre los trenes vuelve a estar en agenda. Y desde la Legislatura exigimos una vez más la restitución del servicio Constitución – Bahía Blanca, suspendido hace más de tres años.



Lo que arrancó como una "reparación transitoria" terminó en un aislamiento permanente para… pic.twitter.com/ZhICnYe8Rd — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) August 20, 2026

Un proyecto de ley para frenar el aislamiento del interior

Semanas atrás, la legisladora radical presentó un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense con el objetivo de exigir la reactivación del tren de pasajeros. La iniciativa parlamentaria busca que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires gestione activamente ante la Nación el retorno "seguro y regular" de este histórico ramal.

De acuerdo con la diputada, el corte prolongado del transporte ferroviario afectó gravemente la integración territorial y la conectividad regional de decenas de municipios bonaerenses que dependían de este medio económico para trasladarse a la Capital Federal.

Privatización de los trenes de carga y apertura de licitaciones

El nuevo pronunciamiento de Minnaard se dio en el marco de la decisión del Gobierno nacional de autorizar el llamado a licitación de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza. La medida quedó oficializada mediante la Resolución N.º 1350/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, dando inicio formal al proceso para privatizar por 50 años el sistema ferroviario de cargas operado por la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas.

Los aspectos clave de la licitación oficializada por el Ministerio de Economía incluyen: