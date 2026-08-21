Verónica Magario apuntó contra la Casa Rosada: “Tiempos de insensibilidad”

La vicegobernadora bonaerense y vicepresidenta del PJ provincial, Verónica Magario, manifestó que el actual Gobierno nacional representa “un modelo que no funciona” porque es “para pocos”, al tiempo que contrapuso que “nosotros vamos a construir mucho más peronismo”.

Lo hizo al participar del cierre del seminario “Peronismo por peronistas”, que se realizó en la sede del PJ bonaerense, y que contó con la presencia de dirigentes políticos de distintas provincias argentinas, representantes académicos y empresariales.

Durante el cierre de la jornada, junto al intendente de La Plata y presidente del PJ local, Julio Alak; el vicegobernador de Salta; Antonio Marocco, y el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; Magario consideró que “nuestras provincias no pueden estar sujetas a las voluntades del presidente de turno”.

“Cuando hablamos del rol del Estado Nacional debemos hablar de federalismo. Estos modelos liberales les generan a las provincias recesión, destrucción de la industria por la apertura de importaciones, caída de las transferencias, de la coparticipación, de la recaudación y con eso achican la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de generación de empleo”, enumeró la dirigente matancera.

En igual tono, consideró que “nuestras provincias tienen que tener la autonomía necesaria y es hora de que la Argentina rediscuta la redistribución de los recursos para todo el país”.

“Creo fervientemente en el federalismo, pero eso se hace dando autoridad a los gobernadores”, acotó la titular del Senado de la Provincia.

El modelo de Milei construye un país para muy pocos: genera desigualdades, recesión y destrucción de la industria nacional.



Es por eso que participamos del Seminario “Peronismo por peronistas” junto a @kicillofok y cientos de compañeras y compañeros en la sede del PJ La Plata,… pic.twitter.com/XEAAYX27yD — Verónica Magario (@magariovero) August 20, 2026

En otro tramo de su discurso, señaló que son “tiempos de insensibilidad”, y apuntó al Gobierno nacional: “Nos quitan programas esenciales como el Remediar, que hacía llegar 99 medicamentos a cada rincón de la Argentina, nos sacan vacunas, desfinancian infinidad de programas. Ahí está el superávit fiscal. Y ahí está el modelo de país que no puede continuar”.

Por último, Magario dijo que es “obligación de los dirigentes sacar a nuestro país de esta tristeza” e instó a los argentinos a “empezar a revelarse un poco más”.