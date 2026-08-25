“Hay más casos Adorni”: la dura acusación desde la oposición contra el Gobierno

El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) lanzó duras acusaciones contra el Poder Ejecutivo tras el impacto político generado por las denuncias que salpican al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según el legislador, las irregularidades investigadas no se agotan en la figura del exfuncionario, sino que responderían a un entramado de mayor alcance dentro de la gestión oficial.

"Adorni es un eslabón. Hay más casos Adorni dentro del Gobierno", afirmó Paulón en declaraciones a Radio La Red AM 910, donde remarcó que "hay todo un esquema de corrupción" operando en las sombras.

Fondos cripto y las ramificaciones del caso Cerimedo

En sus declaraciones, el referente parlamentario vinculó de manera directa el financiamiento bajo sospecha con el mercado de criptomonedas y las causas judiciales en curso que involucran al consultor Fernando Cerimedo.

#EnriquecimientoIlícito ⚖️💰 Adorni, acorralado por la Justicia: pidió más tiempo para justificar su patrimonio



El exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni presentó este lunes un pedido formal para extender el plazo que tiene para responder por las… pic.twitter.com/InN3iDUL5Z — ANDigital (@ANDigitalOK) August 24, 2026

Financiamiento en la mira: "Parte de ese dinero cripto puede venir de Libra" , deslizó el diputado, sugiriendo posibles conexiones con maniobras financieras no declaradas.

El avance de la causa: "Hay una trama, se vio y se revitalizó ahora con la declaración de la expareja de Cerimedo. Vamos a ver qué sorpresas nos trae esa causa", agregó.

Escándalo en la ANDIS y señalamientos a Diego Spagnuolo

Paulón puso foco en las vinculaciones entre los asesores del oficialismo y la estructura del Estado, señalando de manera crítica lo sucedido en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al respecto, el diputado enfatizó sobre la interna desatada en el organismo: "Ahí hay todo un esquema de corrupción donde Cerimedo, del que ahora todo el mundo se despega, tenía a su propia esposa a cargo de ANDIS, y fue la que finalmente lo entrega a Diego Spagnuolo".

Las afirmaciones del legislador de Provincias Unidas suman un nuevo capítulo a la tensión política e institucional, en momentos en que la Justicia busca determinar la profundidad de la trama de financiamiento y nombramientos dentro de la administración nacional.