Tras la detención de Cerimedo, el Gobierno se despega: “No tenemos nada que comentar”

El canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a la situación judicial de Fernando Cerimedo, el consultor político y exasesor de campaña del presidente Javier Milei, quien se encuentra detenido e imputado en Bolivia por el delito de tentativa de feminicidio.

Consultado por la prensa en el marco del encuentro del Council of the Americas, Quirno fue contundente al marcar distancia en nombre de la Casa Rosada: “El Gobierno argentino no tiene opinión sobre el caso Cerimedo. Es un ciudadano argentino que está en el exterior y está a disposición de la Justicia de Bolivia”. Asimismo, el funcionario buscó relativizar el vínculo del estratega digital con el oficialismo: “Ha sido asesor de muchísima gente, en este momento no es asesor, hace mucho tiempo que no es asesor, no tenemos nada que comentar”.

De este modo, Pablo Quirno se transformó en el primer integrante del gabinete nacional en sentar postura pública sobre el complejo escenario legal que enfrenta el especialista en comunicación en el país vecino.

La detención de Cerimedo y los detalles del ataque

Fernando Cerimedo, conocido también por su rol como fundador de La Derecha Diario y por haber asesorado a figuras como Jair Bolsonaro y al mandatario boliviano Rodrigo Paz, fue arrestado en el aeropuerto de Santa Cruz cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

El operativo policial se desencadenó tras el ataque armado llevado a cabo por dos sicarios contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller, en las inmediaciones de un hotel. La víctima, que sobrevivió a los disparos, acusó directamente a Cerimedo de haber planeado la agresión.

Según la hipótesis fiscal, que solicitó 180 días de prisión preventiva, Beller habría concurrido al lugar engañada por el propio consultor con la promesa de una falsa custodia policial. Entre las pruebas periciales que complican al estratega, trascendió que la llamada de auxilio a la ambulancia se registró seis minutos antes de que los atacantes efectuaran las detonaciones.

Peritajes telefónicos y la versión de la defensa

Actualmente, la Justicia de Bolivia lleva adelante el peritaje técnico de los dispositivos móviles y computadoras de Fernando Cerimedo con el objetivo de hallar mensajes o transacciones que lo vinculen al hecho. Además, se abrieron causas por presunto enriquecimiento ilícito y se realizaron allanamientos en propiedades ligadas al consultor.

En contraste, la abogada defensora, Margarita Arce, rechazó enfáticamente las imputaciones e insinuó que la denuncia responde a un "autoatentado" y a un "show político" ejecutado por la víctima para generar inestabilidad institucional.

Derivaciones políticas en la región

El arresto de Cerimedo sacudió el panorama político latinoamericano. En territorio boliviano, referentes de la oposición —incluyendo al expresidente Evo Morales— manifestaron haber recibido amenazas por parte del imputado.

En la Argentina, en tanto, distintos legisladores presentaron pedidos formales ante los tribunales para que la Justicia tome declaraciones al consultor, en el marco de las derivaciones políticas que involucran su actuación en el país.