Alak anunció un aumento del 10% para los municipales de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció un nuevo aumento salarial del 10% destinado a todos los empleados de la administración municipal. La medida entrará en vigencia y se abonará de manera conjunta con la liquidación de los haberes correspondientes al mes de agosto.

Con la oficialización de este ajuste, la suba salarial acumulada en la capital provincial entre enero de 2024 y agosto de 2026 asciende al 283%. El incremento acumulado se ubica más de 41 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en el período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2026, estimada en un 241%.

AUMENTO SALARIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES



Recibirán un 10% de incremento sobre los salarios del mes de julio. pic.twitter.com/vqmzC946b8 — Julio Alak (@Julio_Alak) August 25, 2026

Esquema acumulativo y recuperación salarial

La política salarial aplicada establece una metodología de cálculo acumulativa, debido a que cada actualización se aplica directamente sobre los sueldos conformados de la última escala salarial vigente.

El propósito central del otorgamiento de este 10% adicional es dar continuidad al proceso de recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores comunales, buscando revertir el deterioro sufrido en los ingresos durante la administración municipal anterior.

La comparativa con el período anterior

Al analizar la evolución de los haberes, se contrapone el esquema actual con lo sucedido durante el año 2023:

Pauta salarial 2023: Se otorgó un 82% de incremento total.

Inflación anual 2023: Alcanzó el 211%.

Resultado: Un marcado desfasaje que impactó negativamente en la capacidad de compra del personal municipal.

Con la implementación de este nuevo tramo de aumento para los haberes de agosto, la gestión comunal busca sostener la mejora progresiva de los ingresos y consolidar la recuperación salarial de la planta de trabajadores de la ciudad.