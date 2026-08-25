Política | 25 ago 2026
EDUCACIÓN
Kicillof inauguró dos escuelas y volvió a cruzar al Gobierno nacional
Kicillof inauguró dos escuelas y volvió a cruzar al Gobierno nacional El gobernador encabezó la apertura de los nuevos edificios de las secundarias N°5 y N°10 en Presidente Perón. Destacó que las obras beneficiarán a más de 1.100 alumnos y defendió el rol del Estado frente al ajuste de la administración central.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la inauguración formal de los nuevos edificios de las Escuelas Secundarias N°5 y N°10 en el municipio de Presidente Perón. Durante el acto, el mandatario bonaerense puso en valor la inversión provincial en educación y volvió a marcar profundas diferencias con el rumbo económico del Gobierno nacional.
Del encuentro participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la intendenta local, Blanca Cantero; y la directora de la ES N°10, Vanina Rodríguez, entre otras autoridades provinciales y municipales.
Dos escuelas secundarias de Presidente Perón tienen sus edificios nuevos para seguir ampliando el derecho a la educación. Se trata de la Nº5 del barrio San Pablo y la Nº10, que completa el polo educativo en barrio Parque Americano.— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 25, 2026
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"La educación pública es una prioridad central e innegociable"
Durante su discurso, Kicillof ponderó los avances del plan de infraestructura escolar en el territorio bonaerense y contrapuso la gestión provincial con el modelo impulsado por la Casa Rosada:
"Esta nueva infraestructura educativa que inauguramos en Presidente Perón forma parte de un plan provincial que ya suma 321 nuevos edificios escolares, 500 establecimientos totalmente reconstruidos y más de 1.300 aulas creadas mediante obras de ampliación", destacó el Gobernador.
En esa misma línea, remarcó el valor estratégico de la presencia del Estado en los distritos en crecimiento:
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Respuesta a la demanda poblacional: "Este municipio, al igual que muchos otros de la Provincia, ha registrado un crecimiento poblacional muy grande. Cuando eso ocurre, es necesario invertir en la infraestructura que dé respuestas a las nuevas demandas de la comunidad".
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El rol del Estado vs. el sector privado: "Estas escuelas, el centro de salud, la comisaría y la plaza no las hizo el sector privado, existen gracias al trabajo y al compromiso de la Provincia y el municipio".
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Defensa de la escuela pública: "Mientras algunos quieren destruir la escuela pública para que los pibes y pibas no puedan encontrarse, reflexionar o debatir en comunidad, nosotros venimos a reafirmar que la educación pública es una prioridad central e innegociable".
Detalles de la obra y financiamiento
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Los nuevos edificios educativos requirieron una inversión total de $6.404 millones, financiados a través del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe (CAF).
La infraestructura permitirá mejorar las condiciones de cursada de más de 1.100 estudiantes de los barrios San Pablo y Parque Americano. Los inmuebles cuentan con:
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Aulas equipadas, laboratorios y bibliotecas.
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Taller de informática y Salón de Usos Múltiples (SUM).
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Salas de profesores, dependencias administrativas, cocina y patio.
En ese marco, la ministra de Educación provincial, Flavia Terigi, sostuvo: "A pesar del ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional, seguimos invirtiendo en la mejora de las escuelas públicas porque son el pilar de nuestra Nación". A su turno, la intendenta Blanca Cantero enfatizó que se trata de obras que "generan nuevas oportunidades para nuestros chicos, garantizando que puedan estudiar y crecer en su propia comunidad".
Recorrida por obras de gestión y seguridad
Además de la actividad escolar, Kicillof recorrió junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, las renovadas instalaciones del Registro Provincial de las Personas y la subdelegación del Ministerio de Trabajo en el distrito, donde se concretaron trabajos de puesta en valor.
Asimismo, la jornada incluyó la inauguración del nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Presidente Perón, destinado a fortalecer las tareas de prevención del delito.
Para cerrar, el mandatario bonaerense concluyó: "Cuando el Estado bonaerense destina recursos a educación, salud o seguridad no lo hace buscando una rentabilidad inmediata, sino invirtiendo en esperanza, en futuro y en garantizar una verdadera igualdad de oportunidades. El único camino posible es con solidaridad, igualdad, justicia social y soberanía".