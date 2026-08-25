Kicillof inauguró dos escuelas y volvió a cruzar al Gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la inauguración formal de los nuevos edificios de las Escuelas Secundarias N°5 y N°10 en el municipio de Presidente Perón. Durante el acto, el mandatario bonaerense puso en valor la inversión provincial en educación y volvió a marcar profundas diferencias con el rumbo económico del Gobierno nacional.

Del encuentro participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la intendenta local, Blanca Cantero; y la directora de la ES N°10, Vanina Rodríguez, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Dos escuelas secundarias de Presidente Perón tienen sus edificios nuevos para seguir ampliando el derecho a la educación. Se trata de la Nº5 del barrio San Pablo y la Nº10, que completa el polo educativo en barrio Parque Americano.



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"La educación pública es una prioridad central e innegociable"

Durante su discurso, Kicillof ponderó los avances del plan de infraestructura escolar en el territorio bonaerense y contrapuso la gestión provincial con el modelo impulsado por la Casa Rosada:

"Esta nueva infraestructura educativa que inauguramos en Presidente Perón forma parte de un plan provincial que ya suma 321 nuevos edificios escolares, 500 establecimientos totalmente reconstruidos y más de 1.300 aulas creadas mediante obras de ampliación", destacó el Gobernador.

En esa misma línea, remarcó el valor estratégico de la presencia del Estado en los distritos en crecimiento:

Respuesta a la demanda poblacional: "Este municipio, al igual que muchos otros de la Provincia, ha registrado un crecimiento poblacional muy grande. Cuando eso ocurre, es necesario invertir en la infraestructura que dé respuestas a las nuevas demandas de la comunidad" .

El rol del Estado vs. el sector privado: "Estas escuelas, el centro de salud, la comisaría y la plaza no las hizo el sector privado, existen gracias al trabajo y al compromiso de la Provincia y el municipio" .

Defensa de la escuela pública: "Mientras algunos quieren destruir la escuela pública para que los pibes y pibas no puedan encontrarse, reflexionar o debatir en comunidad, nosotros venimos a reafirmar que la educación pública es una prioridad central e innegociable".

Detalles de la obra y financiamiento

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Axel Kicillof volvió a cuestionar el rumbo económico nacional y puso el foco en las dificultades que atraviesan más de seis millones de personas para pagar sus deudas. El… pic.twitter.com/yxew6BSVVm — ANDigital (@ANDigitalOK) August 25, 2026

Los nuevos edificios educativos requirieron una inversión total de $6.404 millones, financiados a través del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe (CAF).

La infraestructura permitirá mejorar las condiciones de cursada de más de 1.100 estudiantes de los barrios San Pablo y Parque Americano. Los inmuebles cuentan con:

Aulas equipadas, laboratorios y bibliotecas.

Taller de informática y Salón de Usos Múltiples (SUM).

Salas de profesores, dependencias administrativas, cocina y patio.

En ese marco, la ministra de Educación provincial, Flavia Terigi, sostuvo: "A pesar del ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional, seguimos invirtiendo en la mejora de las escuelas públicas porque son el pilar de nuestra Nación". A su turno, la intendenta Blanca Cantero enfatizó que se trata de obras que "generan nuevas oportunidades para nuestros chicos, garantizando que puedan estudiar y crecer en su propia comunidad".

Recorrida por obras de gestión y seguridad

Además de la actividad escolar, Kicillof recorrió junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, las renovadas instalaciones del Registro Provincial de las Personas y la subdelegación del Ministerio de Trabajo en el distrito, donde se concretaron trabajos de puesta en valor.

Asimismo, la jornada incluyó la inauguración del nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Presidente Perón, destinado a fortalecer las tareas de prevención del delito.

Para cerrar, el mandatario bonaerense concluyó: "Cuando el Estado bonaerense destina recursos a educación, salud o seguridad no lo hace buscando una rentabilidad inmediata, sino invirtiendo en esperanza, en futuro y en garantizar una verdadera igualdad de oportunidades. El único camino posible es con solidaridad, igualdad, justicia social y soberanía".