La CGT no le pone fecha al paro general: “Va a llegar de una u otra manera”

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó que el paro general “va a llegar de alguna o otra manera” ante la continuidad de las medidas contra los trabajadores que impone el Gobierno de Javier Milei, aunque evitó dar estimaciones sobre la posible fecha de la medida de fuerza.

“Nos hacemos cargo de los reclamos sociales y laborales, es parte de la historia de la CGT. Hicimos cuatro paros generales y cerca de veinte marchas, entre las que convocamos y las que acompañamos; estamos en la calle. El paro no cambia el reclamo, lo que hace es ponerlo en el punto más alto que una Confederación General del Trabajo puede alcanzar”, contextualizó el referente sindical.

“Mientras tanto, mostramos en cada lugar y momento que estamos en desacuerdo con las políticas de este Gobierno que van en contra de los trabajadores. Son estrategias que se van tejiendo no solo con una mirada capitalina, sino también de acompañamiento del interior, donde también se generan estos reclamos”, acotó en declaraciones a Ámbito.

Así las cosas, el secretario general del gremio de los seguros aseveró que “el paro va a llegar de una u otra manera, y la marcha federal que tenemos anunciada también va a suceder”.

“Probablemente al Gobierno no le modifique nada, pero para nosotros es volver a poner en la calle el reclamo de una gran cantidad de representados —muchos de los cuales seguramente votaron a Javier Milei y hoy están padeciendo las consecuencias del modelo—. No tienen trabajo, o si lo tienen no les alcanza para llegar a fin de mes; deben tener pluriempleo, el poder adquisitivo no les alcanza y se quedan sin servicios sociales”, completó Sola.

La actualidad peronista

Al aludir a la falta de presencia sindical en la reciente cumbre peronista, el triunviro de la CGT fue tajante: “No me gusta cuando las reuniones se hacen a puertas cerradas y se adjudican la representación del peronismo cuatro o cinco personas, por más relevancia institucional o electoral que tengan”.

“El peronismo tiene que recuperar el rol central dentro del Partido Justicialista, y a partir de ahí sentarnos en una mesa donde cada uno sea militante de una idea que pueda sacar al país adelante, y ahí proponer un proyecto de país”, anexó.

En igual tono, reflexionó: “Si lo primero que se discute son las condiciones para elegir candidato, o quién va a ser el candidato, estamos empezando al revés. Primero hay que generar el proyecto. Los trabajadores, que generamos todos los días la riqueza del país por la que pedimos mejor distribución, tenemos mucho para decir sobre los temas que nos atañen”.

También consideró que las PASO son una herramienta “imprescindible” para dirimir candidaturas. “Me parecen necesarias y útiles para la democracia, mucho más allá de la coyuntura electoral: permiten definir los proyectos, ponerlos en escena y que la sociedad evalúe cuál es el mejor candidato”, justificó.

“Después, con esas internas del peronismo resueltas, tenemos que ser absolutamente generosos para convocar a un frente nacional y popular que vaya mucho más allá del peronismo. El peronismo es imprescindible e importante, pero solo no alcanza, porque enfrente hay un abanico de derecha y centroderecha al que hay que enfrentar. Por eso, generosos para convocar y generosos para gobernar”, remató.