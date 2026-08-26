Mar del Plata explota de inseguridad: dos menores lo encañonaron para robarle la camioneta

Tras la brutal entradera de comienzos de semana, otra vez Mar del Plata es noticia como sedes principal del delito. Es que este martes un hombre fue víctima de un violento robo protagonizado por cuatro motochorros que lo sorprendieron cuando llegó a su casa en Parque Luro, minutos después de las 7 de la mañana.

La escena que duró apenas unos segundos fue grabada por una cámara de seguridad privada y en las imágenes se puede ver que los cuatro delincuentes que se movilizan en dos motos rodean al hombre que estaciona su camioneta Amarok sobre Strobel casi en la intersección Pedraza.

Uno de los asaltantes descendió rápidamente del rodado y, tras abalanzarse sobre él, comenzó a forcejear e intimidarlo para quitarle sus pertenencias, a lo que se sumó un segundo sujeto.

#Policiales 🚨🏍️ Mar del Plata, otra vez golpeada por la inseguridad: motochorros le robaron la camioneta a un vecino



Un hombre sufrió un violento asalto cuando llegaba a su casa en Parque Luro, en Mar del Plata. Cuatro delincuentes que circulaban en dos motos lo rodearon cuando… pic.twitter.com/ZhERnLSvWn — ANDigital (@ANDigitalOK) August 26, 2026

Finalmente, lograron quedarse con las llaves de la camioneta que la víctima entregó. Dos de los delincuentes huyeron rápidamente de la zona a bordo de dos motocicletas, mientras que los dos restantes abordaron la camioneta de la víctima —una Volkswagen Amarok blanca— y se dieron a la fuga en el vehículo sustraído.

El vecino intentó defenderse y comenzó a gritar con desesperación para alertar a los frentistas de la cuadra: “¡Llamá a la policía, llamá a la policía!”, se escucha en la grabación, implorando a cualquier que pueda oír.

Ante el revuelo generado por los gritos y los vehículos que pasaban por la cuadra, los delincuentes optaron por darse a la fuga rápidamente del lugar con la camioneta, aunque el rodado fue hallado abandonado a los pocos minutos.