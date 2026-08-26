Leandro Petersen presentó TAI, su ambicioso proyecto tras liderar la expansión global de la AFA

Tras casi una década de marcado suceso al frente de la Dirección Comercial y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino, Leandro Petersen presentó TAI, una nueva agencia que busca trasladar los códigos del alto rendimiento al universo de las marcas y los negocios, “combinando estrategia, creatividad, entretenimiento, deporte y cultura”.

La presentación realizada en un espacio inmersivo y tecnológico ubicado en el límite de Palermo y Villa Crespo convocó a CEOs y ejecutivos de importantes marcas; referentes empresariales; medios de prensa; periodistas; influencers y figuras del deporte y el entretenimiento, en el marco de una experiencia pensada también como “un espacio de encuentro y networking entre distintas industrias”.

La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, histórico arquero de la Selección Argentina y uno de los momentos destacados fue la charla sobre alto rendimiento que mantuvo con los exfutbolistas Rolando “Flaco” Schiavi y Mariano Andújar, quienes compartieron experiencias sobre liderazgo, esfuerzo, trabajo en equipo y las exigencias necesarias para alcanzar y sostenerse en el máximo nivel.

Uno de nuestros hosts de lujo, Sergio Goycochea! pic.twitter.com/weXEn4xxBp — TAI Agency (@thinkactinspire) August 26, 2026

La jornada de presentación de TAI (acrónimo de Think Act Inspire -Pensar, actuar, inspirar-), tuvo además un emotivo video sorpresa para el anfitrión, con mensajes de Javier Saviola, Javier Zanetti y Hernán Crespo, quienes recordaron anécdotas y momentos compartidos, destacaron su trayectoria y le desearon éxitos en esta nueva etapa.

“Play at the top”

Otro de los ejes de la presentación fue la entrevista de Mili Hadad a Petersen, en la que el fundador de TAI repasó sus nueve años en la Asociación del Fútbol Argentino, reflexionó sobre liderazgo y explicó las razones que lo llevaron a cerrar ese ciclo para iniciar un proyecto propio.

“Nunca es bueno quedarse muchísimos años en un lugar, porque uno se acostumbra y siempre es positivo poder imponerse nuevas metas y nuevos desafíos”, afirmó Petersen, quien hace un mes cerró su etapa en la AFA con un balance netamente positivo.

Hoy empieza algo nuevo. Nace @thinkactinspire (Think / Act / Inspire), un proyecto propio que conecta marcas, deporte, entretenimiento y cultura.

Después de muchos años jugando partidos increíbles, llegó el momento de hacer mi próxima jugada. Con experiencia, pero también con la… pic.twitter.com/s6KMoaI6Yz — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) August 26, 2026

Es que en ese lapso se pasó de contar con apenas seis auspiciantes en 2017 a superar el centenar de contratos en 2026, además de lograr la apertura de mercados en China, India, Estados Unidos y Medio Oriente, un modelo de negocio que incluso fue llevado en dos oportunidades como caso de estudio a la Harvard Business School.

Durante la conversación destacó la incomodidad, el trabajo, la disciplina y el liderazgo con el ejemplo como pilares del alto rendimiento, además de su inalterable rutina de “arrancar a las 4 de la mañana”. También habló del lugar que ocupa la filosofía estoica en su vida cotidiana como herramienta para afrontar la presión y tomar decisiones con mayor claridad.

“La filosofía te da herramientas. Te ayuda a priorizar las variables que controlás de las que no controlás. Y yo trabajo mucho sobre eso”, reflexionó el licenciado en Comunicación Social y Marketing.

Un liderazgo con experiencia inigualable y alcance global. pic.twitter.com/L0Vo6TVvhh — TAI Agency (@thinkactinspire) August 25, 2026

Cabe consignar que Petersen desarrolló una trayectoria de más de dos décadas entre el mundo corporativo y el deporte. Formó parte de Mercado Libre e IBM, trabajó en Vélez Sarsfield y Rosario Central y durante nueve años lideró estrategias comerciales, de marketing y expansión internacional en AFA. Su experiencia llegó también a Harvard Business School, donde presentó el modelo de expansión global desarrollado durante esa etapa.

¿Dirigente de Boca Juniors?

Petersen tampoco esquivó el siempre espinoso tema de la política en Boca Juniors, club del que es hincha y socio. “Siempre hay sueños, Boca es uno”, admitió, aunque no estableció ningún límite en cuanto a agrupaciones.

“Es un deseo, algo para trabajar, hay que ver si estoy preparado, porque es un desafío supremo. Pero sé que puedo aportar mucho valor”, enfatizó.

Y completó: “No sé desde que lugar, pero estaré a disposición para quienes quieran que me sume a un proyecto y con mucha humildad escucharé a todos. Falta para las elecciones, veremos”.

Pensar, actuar, inspirar

Para Petersen, TAI representa la evolución natural de ese recorrido: “Yo creo que esto lo comencé hace 20 años y fueron 20 años de aprendizaje”.

En suma, TAI nace para trabajar en la intersección entre marcas, comunicación, entretenimiento, deporte y cultura, generando nuevas conexiones entre empresas, instituciones, protagonistas y audiencias.

“Hoy comparto una creación propia, algo que me genera una mezcla de orgullo, entusiasmo y mucha adrenalina por lo que viene. Con TAI comienzo un ciclo mucho más mío, con ganas de construir ahora desde un lugar más emprendedor”, sentenció Petersen.

De este modo, con una experiencia inmersiva y tecnológica que reunió al mundo empresarial, los medios, las nuevas audiencias y el deporte, TAI inició oficialmente su camino con una premisa: Think, Act, Inspire. Pensar, actuar e inspirar para jugar al máximo nivel.