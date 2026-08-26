miércoles 26 de agosto de 2026 - Edición Nº4540

Política | 26 ago 2026

Congreso

Juan Carlos Giordano asumió su banca y rechazó la “mentira descarada” del Gobierno

El dirigente de Izquierda Socialista reemplazó a Néstor Pitrola, del Partido Obrero, en el marco del esquema rotativo del FIT-Unidad. Antes de jurar, condenó la emisión de dinero del Gobierno para pagarle al FMI.

Juan Carlos Giordano.
TAGS: FIT UNIDAD, EMISION, IZQUIERDA SOCIALISTA, JUAN CARLOS GIORDANO, FAMILIAS ENDEUDADAS

El referente de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano, asumió este miércoles su banca rotativa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, marco que aprovechó para cuestionar el rumbo del Gobierno y ponderar el esquema de su coalición política, diferenciándose de la “política tradicional patronal”.

Es un orgullo para la Izquierda Socialista en el FIT, una banca rotativa es novedad en la política tradicional patronal, pero no es novedad entre los que queremos un cambio en el país”, expuso el legislador, quien compartirá bloque con Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del PTS; y con Romina Del Plá, del Partido Obrero.

En tren político, advirtió ante ANDigital que “es una mentira del Gobierno decir que no va a emitir y que así combate la inflación”.

“El Gobierno sigue mintiendo descaradamente para pagar una deuda usurera y fraudulenta, con reservas del Banco Central. Le saca al Hospital Garrahan, a las personas con discapacidad y a las universidades, para eso no emite, pero sí lo hace a los fines de cumplir con el FMI”, advirtió.

Del mismo modo, expuso que la administración de Javier Milei “ha rebajado 27 mil millones de dólares de impuestos a los ricos, a los grandes capitalistas y no hacen nada por las familias endeudadas”.

Por ello, dijo que el FIT-Unidad sigue sosteniendo el proyecto de “nacionalización de la banca, controlada por la clase trabajadora, crédito baratos, financiamiento productivo y reactivación de la economía”.

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