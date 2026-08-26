Juan Carlos Giordano asumió su banca y rechazó la “mentira descarada” del Gobierno

El referente de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano, asumió este miércoles su banca rotativa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, marco que aprovechó para cuestionar el rumbo del Gobierno y ponderar el esquema de su coalición política, diferenciándose de la “política tradicional patronal”.

“Es un orgullo para la Izquierda Socialista en el FIT, una banca rotativa es novedad en la política tradicional patronal, pero no es novedad entre los que queremos un cambio en el país”, expuso el legislador, quien compartirá bloque con Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del PTS; y con Romina Del Plá, del Partido Obrero.

✊🏼 Hoy asumí nuevamente como diputado nacional.



Por la memoria de los 30.000 y nuestros caídos del PST. En defensa de la tierra, del agua, nuestras jubiladas, jubilados, las personas endeudadas, estafadas y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.



Fuera el FMI de… pic.twitter.com/UpaZUn1sE0 — Juan Carlos Giordano (@GiordanoGringo) August 26, 2026

En tren político, advirtió ante ANDigital que “es una mentira del Gobierno decir que no va a emitir y que así combate la inflación”.

“El Gobierno sigue mintiendo descaradamente para pagar una deuda usurera y fraudulenta, con reservas del Banco Central. Le saca al Hospital Garrahan, a las personas con discapacidad y a las universidades, para eso no emite, pero sí lo hace a los fines de cumplir con el FMI”, advirtió.

#Congreso ✊🔄 Giordano asumió su banca y acusó al Gobierno de una “mentira descarada”



El dirigente de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano asumió este miércoles como diputado nacional por el Frente de Izquierda-Unidad, en reemplazo de Néstor Pitrola y como parte del… pic.twitter.com/bIXtdrN9Hb — ANDigital (@ANDigitalOK) August 26, 2026

Del mismo modo, expuso que la administración de Javier Milei “ha rebajado 27 mil millones de dólares de impuestos a los ricos, a los grandes capitalistas y no hacen nada por las familias endeudadas”.

Por ello, dijo que el FIT-Unidad sigue sosteniendo el proyecto de “nacionalización de la banca, controlada por la clase trabajadora, crédito baratos, financiamiento productivo y reactivación de la economía”.