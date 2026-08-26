“Korea en Casa Paradiso”: los sabores asiáticos visitan la cocina italiana de Donato de Santis

Del 3 al 6 de septiembre llega “Korea en Casa Paradiso”, una propuesta que reunirá por primera vez la gastronomía coreana con la cocina italiana del espacio de Donato De Santis en Alcorta Shopping. Durante cuatro días se podrán probar clásicos de Corea, recetas de fusión coreano-italiana y recorrer una ambientación especialmente diseñada para recrear distintos rincones de Seúl. La entrada es libre y gratuita, con platos desde $ 20.000.

“Korea en Casa Paradiso” celebra además los cinco años de Hansang, la Asociación de Gastronómicos Coreanos en Argentina, que reúne a restaurantes y referentes del sector y trabaja en la promoción y difusión de la cocina coreana en el país.

Será la primera edición de “Korea en...”, una iniciativa que llevará la gastronomía coreana al encuentro de otras culturas que forman parte del mapa argentino. La primera parada será Italia.

Cuando Corea entra en la cocina de Donato

Durante los cuatro días habrá dos maneras de acercarse a la comida coreana. Por un lado, se podrán probar preparaciones tradicionales como bibimbap, mandu, bindaetteok, pollo frito coreano, rose tteokbokki, L.A. galbi con arroz y japchae. En Cucina Paradiso también habrá un menú con arroz, ssam, kimchi, bulgogi o jeyuk y banchan.

Por otro, los distintos puestos de Casa Paradiso tomarán ingredientes y sabores coreanos para intervenir algunos de sus clásicos. Habrá wrap de pollo y kimchi con mayonesa de gochujang, hamburguesa de pollo crispy con kimchi y mayonesa de gochujang, pancho con kimchi picado y pastrami con aderezo de kimchi, entre otras opciones.

Los platos estarán acompañados por arroz Semaul especialmente adecuada para la cocina coreana por su textura y capacidad para acompañar platos con salsas y fermentados, y el kimchi tendrá un lugar central: los equipos involucrados produjeron alrededor de 100 kilos especialmente para los cuatro días. Este fermentado es uno de los alimentos esenciales de la cocina coreana y tiene incluso su Día Nacional en Argentina cada 22 de noviembre.

También habrá espacio para lo dulce. Lab Sucre preparará cookies de misugaru —mezcla coreana de granos tostados y molidos— con chips de chocolate, gochujang con maní tostado y curry con chocolate con leche.

Para Hansang, el encuentro marca también una nueva etapa. “Cumplir cinco años nos llevó a pensar cómo seguir acercando la gastronomía coreana a nuevos públicos. Con ‘Korea en’ queremos generar encuentros con otras comunidades. Empezamos por Italia, pero la idea es que sea el primero de muchos”, explica Andrés Chung, presidente de la asociación.

Un paseo gratuito por Corea sin salir de Buenos Aires

Distintos sectores de Casa Paradiso estarán identificados y ambientados como barrios famosos de Seúl. Los visitantes podrán probarse un hanbok —la vestimenta tradicional coreana—, acercarse a la caligrafía y la escritura coreanas, participar de juegos y conocer otros aspectos de la cultura del país.

También habrá un espacio de Skinko dedicado al skincare y los productos de belleza coreanos, mientras que Shilla Travel ofrecerá información para quienes quieran conocer Corea como destino turístico. Gangnam Express, la primera tienda de conveniencia coreana en abrir en la Argentina, ofrecerá degustaciones de snacks y bebidas coreanas.

En tanto, la Embajada de la República de Corea tendrá además un espacio con información y juegos, y el Centro Cultural Coreano presentará una muestra vinculada con los hanok, las casas tradicionales coreanas. El viernes, además, el cocinero Esteban Ho, de Una Canción Coreana, dará una clase para aprender a transformar comidas instantáneas coreanas con ingredientes y preparaciones simples.

El domingo, el kimchi volverá a ser protagonista con un kimjang abierto al público y con inscripción previa, la tradicional preparación colectiva reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La actividad incluirá además una explicación sobre la ciencia detrás de la fermentación a cargo de la doctora en Química, Claudia Degrossi.

La iniciativa es impulsada por Hansang -la Asociación de Gastronómicos Coreanos en Argentina-, y producida junto con Casa Paradiso y el Korean Food Promotion Institute (KFPI), organismo dedicado a promover la gastronomía coreana en el mundo. Cuenta además con el apoyo de la Embajada de la República de Corea en Argentina y el Centro Cultural Coreano. La acción llega a pocas semanas de la visita del presidente surcoreano a la Argentina, en un contexto de mayor acercamiento entre ambos países.

Korea en Casa Paradiso