Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA: el mensaje de Milei

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto impulsado por el Gobierno nacional obtuvo media sanción con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, por lo que la iniciativa fue girada al Senado para su tratamiento definitivo.

La aprobación fue posible tras los acuerdos alcanzados por La Libertad Avanza con los bloques del PRO, la UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, Innovación Federal, La Neuquinidad, Independencia y Producción y Trabajo. En rechazo votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los diputados Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, mientras que la Coalición Cívica, Elijo Catamarca y un sector de Provincias Unidas optaron por la abstención.

Tras el triunfo en el recinto, el presidente Javier Milei celebró el avance de la iniciativa a través de su cuenta en la red social X: "Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado".

#CadenaNacional 🏦⚖️ Reforma del BCRA: Milei anunció penas de cárcel para quienes financien el déficit



El presidente Javier Milei presentó una profunda reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y anunció que impulsará penas de prisión para quienes autoricen o ejecuten el… pic.twitter.com/ajXpLEGLtx — ANDigital (@ANDigitalOK) July 31, 2026

Puntos clave de la reforma aprobada

El texto aprobado introduce cambios estructurales en el funcionamiento de la autoridad monetaria para blindar su independencia y delimitar de forma estricta sus funciones operativas:

Fin de la emisión sin respaldo: Se prohíbe de forma estricta que el Banco Central emita dinero o atienda las necesidades financieras del Tesoro Nacional.

Misión única: Se elimina el mandato múltiple establecido en 2012 —que incluía el fomento del empleo y el desarrollo— para fijar como único objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda.

Blindaje de autoridades: Los mandatos del presidente, vicepresidente y directores quedan fijados en 6 años. Para removerlos antes de término se exigirá acreditar una "causal grave" y obtener la aprobación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Restricción de utilidades: Se limita la distribución de ganancias al Tesoro, permitiendo únicamente el giro de utilidades realizadas y líquidas, excluyendo los beneficios contables generados por variaciones del tipo de cambio o la cotización del oro.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026

Fin de las Letras Intransferibles y blindaje de reservas

En el terreno técnico, la nueva legislación establece regulaciones estrictas sobre el manejo patrimonial y la valuación de los activos del organismo: